fb ig video ETtoday search mobile

蛇年限定精品包盤點　金世正同款可愛滿分、寶格麗蛇形提把超心動

>

超心動！蛇年限定包盤點：Delvaux、BVLGARI、Ferragamo…女神金世正同款可愛滿分

▲蛇年限定包盤點。（圖／BVLGARI、金世正 IG、COACH提供）

圖文／CTWANT

新年就是各大精品品牌大顯身手的時候，特別是生肖主題相當受歡迎外，金色、紅色系也是不能沒有的元素。這次就一起來看看有那些蛇年限定包款真的非常吸睛，不只有實用派、有顏值系，還有奢華浮誇，每款都超心動！

蛇年限定包：Delvaux 全新蛇年限量 Pin Mini Bucket 手袋

為了慶祝即將到來的蛇年新春，Delvaux 透過精湛的Enlaced裝飾工藝，為經典的Pin Mini Bucket增添了精緻的皮革編織效果，完美地在手袋上呈現出蛇的蜿蜒曲線，蛇結式的圖形也增添了蛇鱗般的3D效果、栩栩如生。搭配優雅沙丘色調，展現經典美學的時尚風潮。

超心動！蛇年限定包盤點：Delvaux、BVLGARI、Ferragamo…女神金世正同款可愛滿分

▲Delvaux Pin Mini Bucket 包（沙丘色）／127,500元。（圖／品牌提供）

蛇年限定包：BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包

BVLGARI全新的Serpenti Cuore 1968包款在農曆新年推出，以其獨特的造型引人注目，呈現心形的兩個面向，象徵著愛的終極標誌。一半由包身構成，另一半則是蜿蜒的蛇形金色提把，由柔軟小牛皮製成，皇家紅寶石色完美契合農曆新年的節日氛圍。

超心動！蛇年限定包盤點：Delvaux、BVLGARI、Ferragamo…女神金世正同款可愛滿分

▲BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包。（圖／品牌提供）

蛇年限定包：Ferragamo金色Hug Bag

Ferragamo推出2025年農曆新年系列，閃閃發光的金色則照亮了節日的氛圍，以節日主題重新詮釋的Hug Bag（擁抱包），用層壓鏡面效果的皮革製成，具有耀眼的迪斯可球效果，根本行走的閃光球，一背上身誰能忽視你的存在啦。

超心動！蛇年限定包盤點：Delvaux、BVLGARI、Ferragamo…女神金世正同款可愛滿分

▲Ferragamo金色Hug Bag。（圖／品牌提供）

蛇年限定包：Longchamp Le Roseau系列

Longchamp Le Roseau手提包以俐落的線條設計，完美呼應摩登獨立女性的風格。韓國女神金世正近日也搭配栗子色經典Le Roseau手提包，散發隨性自然的魅力。

超心動！蛇年限定包盤點：Delvaux、BVLGARI、Ferragamo…女神金世正同款可愛滿分

▲金世正私服愛拎Le Roseau手提包。（圖／金世正IG）

另一款全新斜背款式簡約時尚，設有巧妙的錯視畫外側口袋，靈感來自園丁圍裙的實用設計。雙材質構造結合牛皮與光滑小牛皮，增添層次與堅固感，無論是度假還是日常生活，都能輕鬆搭配。

超心動！蛇年限定包盤點：Delvaux、BVLGARI、Ferragamo…女神金世正同款可愛滿分

▲LONGCHAMP LE ROSEAU系列 手提包 XS（甜菜根紫色）／23,500元，斜背袋 S（甜菜根紫色）／15,400元。（圖／品牌提供）

蛇年限定包：COACH CARGO 26 蛇形字體包

慶祝2025蛇年，深受小資族喜愛的COACH也推出新年特別版Cargo托特包，100%再生農業技術來源的棉製成，完美結合實用功能與環保理念，能替日常搭配增添新春節慶氛圍。

超心動！蛇年限定包盤點：Delvaux、BVLGARI、Ferragamo…女神金世正同款可愛滿分

▲COACH新年特別版Cargo托特包。（圖／品牌提供）

標誌性轉扣閉合設計，並以融入蛇形元素的Coach手寫刺繡字樣作為點綴，兩種色系可以選擇。而且精緻小巧的包型，容量卻不將就，可容納iPad，前後各配有兩個插槽，方便整理物品。附有可拆卸的織帶肩帶，提供肩背與斜背等多樣選擇。

超心動！蛇年限定包盤點：Delvaux、BVLGARI、Ferragamo…女神金世正同款可愛滿分

▲COACH CARGO 26 蛇形字體托特手袋／10,800元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
怎會有這個？考古學家頭痛了　瑞士冰川融化出現「神秘竹製推車」
各包1千給妯娌3孩！她驚見「回包金額」超詭異　網傻眼：這是什麼意思
原始連結

關鍵字：

周刊王, 蛇年, 精品, Delvaux, BVLGARI, Ferragamo

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

最適合愛情長跑星座Top 3 ！第一名從一而終　認定了就是一輩子

最適合愛情長跑星座Top 3 ！第一名從一而終　認定了就是一輩子

髮量越來越少？「5款養髮液」推薦　每天用超有感

髮量越來越少？「5款養髮液」推薦　每天用超有感

日專家公布「超保暖」5大穿搭技巧　羽絨衣＆毛衣不能同時穿

日專家公布「超保暖」5大穿搭技巧　羽絨衣＆毛衣不能同時穿

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命 「大馬最美千金」巨鑽戒、愛馬仕是日常　閃耀百萬AP霜金錶 《魷魚遊戲2》朴圭瑛一條眼霜擦成校花！31歲近拍畫報完全零初老 孫藝真迷你裙配長靴俏麗又帥氣　紐約牌全套逾12萬 超有骨氣永不妥協三大星座！TOP 1愛生氣、超火爆都是因為太正直 看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友 蛇年限定球鞋推薦！NIKE溫柔奶茶AF1　adidas蛇紋、發字刺繡細節滿滿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面