蛇年限定精品包盤點　金世正同款可愛滿分、寶格麗蛇形提把超心動

▲蛇年限定包盤點。（圖／BVLGARI、金世正 IG、COACH提供）

圖文／CTWANT

新年就是各大精品品牌大顯身手的時候，特別是生肖主題相當受歡迎外，金色、紅色系也是不能沒有的元素。這次就一起來看看有那些蛇年限定包款真的非常吸睛，不只有實用派、有顏值系，還有奢華浮誇，每款都超心動！

蛇年限定包：Delvaux 全新蛇年限量 Pin Mini Bucket 手袋

為了慶祝即將到來的蛇年新春，Delvaux 透過精湛的Enlaced裝飾工藝，為經典的Pin Mini Bucket增添了精緻的皮革編織效果，完美地在手袋上呈現出蛇的蜿蜒曲線，蛇結式的圖形也增添了蛇鱗般的3D效果、栩栩如生。搭配優雅沙丘色調，展現經典美學的時尚風潮。

▲Delvaux Pin Mini Bucket 包（沙丘色）／127,500元。（圖／品牌提供）

蛇年限定包：BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包

BVLGARI全新的Serpenti Cuore 1968包款在農曆新年推出，以其獨特的造型引人注目，呈現心形的兩個面向，象徵著愛的終極標誌。一半由包身構成，另一半則是蜿蜒的蛇形金色提把，由柔軟小牛皮製成，皇家紅寶石色完美契合農曆新年的節日氛圍。

▲BVLGARI Serpenti Cuore 1968皇家紅寶石色小牛皮提包。（圖／品牌提供）

蛇年限定包：Ferragamo金色Hug Bag

Ferragamo推出2025年農曆新年系列，閃閃發光的金色則照亮了節日的氛圍，以節日主題重新詮釋的Hug Bag（擁抱包），用層壓鏡面效果的皮革製成，具有耀眼的迪斯可球效果，根本行走的閃光球，一背上身誰能忽視你的存在啦。

▲Ferragamo金色Hug Bag。（圖／品牌提供）

蛇年限定包：Longchamp Le Roseau系列

Longchamp Le Roseau手提包以俐落的線條設計，完美呼應摩登獨立女性的風格。韓國女神金世正近日也搭配栗子色經典Le Roseau手提包，散發隨性自然的魅力。

▲金世正私服愛拎Le Roseau手提包。（圖／金世正IG）

另一款全新斜背款式簡約時尚，設有巧妙的錯視畫外側口袋，靈感來自園丁圍裙的實用設計。雙材質構造結合牛皮與光滑小牛皮，增添層次與堅固感，無論是度假還是日常生活，都能輕鬆搭配。

▲LONGCHAMP LE ROSEAU系列 手提包 XS（甜菜根紫色）／23,500元，斜背袋 S（甜菜根紫色）／15,400元。（圖／品牌提供）

蛇年限定包：COACH CARGO 26 蛇形字體包

慶祝2025蛇年，深受小資族喜愛的COACH也推出新年特別版Cargo托特包，100%再生農業技術來源的棉製成，完美結合實用功能與環保理念，能替日常搭配增添新春節慶氛圍。

▲COACH新年特別版Cargo托特包。（圖／品牌提供）

標誌性轉扣閉合設計，並以融入蛇形元素的Coach手寫刺繡字樣作為點綴，兩種色系可以選擇。而且精緻小巧的包型，容量卻不將就，可容納iPad，前後各配有兩個插槽，方便整理物品。附有可拆卸的織帶肩帶，提供肩背與斜背等多樣選擇。

▲COACH CARGO 26 蛇形字體托特手袋／10,800元。（圖／品牌提供）

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