2025春天必收唇膏網友大推　BB唇紋小熨斗、Kanebo擦出「貓咪肉球感」

▲2025春天必收唇膏。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

女孩們，妳的化妝包準備升級了嗎？因為2025年春天的唇膏界又出神作啦！網路上一堆人狂推的幾款唇膏，真的讓人忍不住要剁手，快來看看是哪幾款絕對必買！

「唇紋小熨斗」BOBBI BROWN晶鑽極嫩潤色護唇膏

說真的，這支護唇膏不是普通的潤，而是「嫩到你以為唇紋直接熨平」的那種！裡面添加了專利胜肽科技，一抹就讓嘴唇Q彈到好像回到高中時期，重點是，全新4色超粉嫩，像是#櫻花粉Bare Blossom和#豆沙粉Bare Lotus，隨便一抹就是少女感爆棚，難怪大家都說這是「春天必收」的唇膏！

▲BOBBI BROWN晶鑽極嫩潤色護唇膏春季限量4色，每色都美哭。（圖／品牌提供）

▲為歡慶新品上市同時迎接2月情人節，即日起至2／28凡於百貨專櫃購買任一護唇膏，即可享有「唇膏刻印服務」，訂做專屬妳的獨一無二唇膏！（圖／品牌提供）

「貓咪肉球感」Kanebo星燦嫣紅悸動唇膏

Kanebo這款唇膏真的很會！融合了霧面質地和微熱紅潤感，一擦上去宛如雙唇會「呼吸」，而且柔嫩澎潤的就像貓咪肉球一樣，讓人忍不住想伸出雙手觸摸>///<。

▲Kanebo星燦嫣紅悸動唇膏總共推出含限定2色的8個色選。（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

8個色選全都是能與膚色自然融合的色彩，其中小編最推薦、也是主打色的#B102幸福呼吸，幸福滿溢的紅粉色調，是今年春天的最強唇色候補！

▲Kanebo星燦嫣紅悸動唇膏#B102／1,450元。（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

「春日軟糖系」嬌蘭KISSKISS波光蜜糖護唇膏

以清晨清新珠露的閃耀光澤為靈感的設計，加上潤到炸裂的蜂蜜配方，嬌蘭這一系列真的一抹上唇，那自然誘人的光澤絕對會讓妳愛不釋手！6個全新色調像極了春天的小糖果，#358草莓煉乳、#558蜜桃輕吻，嘴唇不只看起來隨時散發虹彩光芒，還能持續保濕24小時，根本就是唇膏界的仙女棒。

▲嬌蘭KISSKISS波光蜜糖護唇膏／1,450元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

「保養品等級」黛珂恆潤緞采唇膏

黛珂這支完全是走最高規格路線的奢養級唇膏！裏頭添加有鎖水晶球EX和查爾斯米爾斯玫瑰萃取，能隨時防止水分蒸發之外，還運用了經過特殊處理的「血紅素紅」鮮紅色素，讓唇色彷彿天然紅潤，貼合到妳會覺得「這就是我的原生唇色」！超多20個色號可選擇，像是優雅玫瑰粉和迷人煙燻粉，已經在IG上引發洗版熱潮，很多櫻花妹都在搶買了。

▲黛珂恆潤緞采唇膏／1,150元。（圖／取自kaoleechang IG、rena18.cosme IG）

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