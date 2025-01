楊謹華踩Sergio Rossi美人魚鞋「無法拒絕的誘惑」　選高跟鞋特別看側面

記者鮑璿安/綜合報導

義大利鞋履品牌 Sergio Rossi於微風廣場新店開幕,今23日請到女星楊謹華站台,她演繹最具代表性的 sr Mermaid 系列水晶踝靴高跟鞋,楊謹華一向對高跟鞋非常喜愛,她直言以前對於收藏鞋款更是瘋狂,形容「高跟鞋對女人來說是無法拒絕的誘惑」!

▲楊謹華此次穿著的sr Mermaid 系列水晶踝靴高跟鞋。(圖/品牌提供)





▲Sergio Rossi Godiva Bridal 水鑽踝帶高跟涼鞋也是楊謹華推薦款式。(圖/品牌提供)

楊謹華此次穿著的sr Mermaid 系列水晶踝靴高跟鞋,以美人魚鱗片作為發想,讓她忍不住要帶回家,更說道,「品牌鞋款就是很優雅、自信,幫助我面對各種場合,穿上後讓全世界都知道我的腳有多美」。她私下有大約30雙高跟鞋,挑選鞋子最重視就是舒適度,尤其是Sergio Rossi 的設計能讓足弓備感舒服。楊謹華還提到:「我很喜歡看女孩子穿高跟鞋,我試穿鞋子的時候都會看側面,高跟鞋有拉長腿部線條的效果,看看腳跟高跟鞋有沒有成為一體」。





▲義大利鞋履品牌 Sergio Rossi於微風廣場新店開幕。(圖/品牌提供)





▲Sergio Rossi sr Twenty 水晶釦高跟鞋 。(圖/品牌提供)



新店延續 Sergio Rossi 米蘭旗艦店的設計風格,整體色調為品牌代表色「Nude」,如同女性肌膚般,特別設置靈感源自品牌位於義大利 San Mauro Pascoli 工坊的鞋楦典藏牆藝廊,展示多款歷史經典鞋楦。全新 sr Mermaid 系列打造出水晶鏤空效果,讓腳部更顯得性感華麗,而優雅的Bridal 系列,又以水鑽踝帶高跟涼鞋成為楊謹華的推薦款式,光澤水鑽和蝴蝶結的浪漫交織,鞋底內襯更鑲嵌一顆藍水鑽,有祝福的意涵,意指:完美就應該「Something new, something old, something borrowed, something blue.」,以此向其女性顧客致敬,陪伴她們走過人生中最閃耀、最夢幻的時刻。

▲2025年春夏女士鞋款Hi-Fi系列 。(圖/品牌提供)





▲HOGAN 86er系列以80年代田徑運動的經典形象 。(圖/品牌提供)





▲H-Stripes 。(圖/品牌提供)

同時,HOGAN 2025年春夏系列讚頌義大利的海岸風情,深受電影《玫瑰島》(Rose Island)啟發,在色調上與海洋呼應,形塑出愜意的都市度假風格。近年來男女同款的趨勢加持下,新品86er系列以80年代田徑運動的經典形象呈現,H字母與焦糖色大底碰撞出嶄新態度;標誌性的H Logo 款式拉菲草編織款在這季強勢回歸,高度也提升至6.5公分,更有延伸腿長的視覺效果。而Hyperlight 系列的鞋身與H logo都採用全皮革設計,具有4.5公分的高度,則成為洋溢都會感的極佳單品。