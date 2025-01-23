楊謹華踩Sergio Rossi美人魚鞋「無法拒絕的誘惑」　選高跟鞋特別看側面

記者鮑璿安／綜合報導

義大利鞋履品牌 Sergio Rossi於微風廣場新店開幕，今23日請到女星楊謹華站台，她演繹最具代表性的 sr Mermaid 系列水晶踝靴高跟鞋，楊謹華一向對高跟鞋非常喜愛，她直言以前對於收藏鞋款更是瘋狂，形容「高跟鞋對女人來說是無法拒絕的誘惑」！

▲楊謹華此次穿著的sr Mermaid 系列水晶踝靴高跟鞋。（圖／品牌提供）





▲Sergio Rossi Godiva Bridal 水鑽踝帶高跟涼鞋也是楊謹華推薦款式。（圖／品牌提供）

楊謹華此次穿著的sr Mermaid 系列水晶踝靴高跟鞋，以美人魚鱗片作為發想，讓她忍不住要帶回家，更說道，「品牌鞋款就是很優雅、自信，幫助我面對各種場合，穿上後讓全世界都知道我的腳有多美」。她私下有大約30雙高跟鞋，挑選鞋子最重視就是舒適度，尤其是Sergio Rossi 的設計能讓足弓備感舒服。楊謹華還提到：「我很喜歡看女孩子穿高跟鞋，我試穿鞋子的時候都會看側面，高跟鞋有拉長腿部線條的效果，看看腳跟高跟鞋有沒有成為一體」。





▲義大利鞋履品牌 Sergio Rossi於微風廣場新店開幕。（圖／品牌提供）





▲Sergio Rossi sr Twenty 水晶釦高跟鞋 。（圖／品牌提供）



新店延續 Sergio Rossi 米蘭旗艦店的設計風格，整體色調為品牌代表色「Nude」，如同女性肌膚般，特別設置靈感源自品牌位於義大利 San Mauro Pascoli 工坊的鞋楦典藏牆藝廊，展示多款歷史經典鞋楦。全新 sr Mermaid 系列打造出水晶鏤空效果，讓腳部更顯得性感華麗，而優雅的Bridal 系列，又以水鑽踝帶高跟涼鞋成為楊謹華的推薦款式，光澤水鑽和蝴蝶結的浪漫交織，鞋底內襯更鑲嵌一顆藍水鑽，有祝福的意涵，意指：完美就應該「Something new, something old, something borrowed, something blue.」，以此向其女性顧客致敬，陪伴她們走過人生中最閃耀、最夢幻的時刻。

▲2025年春夏女士鞋款Hi-Fi系列 。（圖／品牌提供）





▲HOGAN 86er系列以80年代田徑運動的經典形象 。（圖／品牌提供）





▲H-Stripes 。（圖／品牌提供）

同時，HOGAN 2025年春夏系列讚頌義大利的海岸風情，深受電影《玫瑰島》（Rose Island）啟發，在色調上與海洋呼應，形塑出愜意的都市度假風格。近年來男女同款的趨勢加持下，新品86er系列以80年代田徑運動的經典形象呈現，H字母與焦糖色大底碰撞出嶄新態度；標誌性的H Logo 款式拉菲草編織款在這季強勢回歸，高度也提升至6.5公分，更有延伸腿長的視覺效果。而Hyperlight 系列的鞋身與H logo都採用全皮革設計，具有4.5公分的高度，則成為洋溢都會感的極佳單品。