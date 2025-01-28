新春韓風親子髮型簡單3招搞定　全家一起萌過年

▲過年走春親子髮型教學｜簡單快速搞定親子造型，開春更亮眼。（圖／Phoebe Stylist提供）



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農曆新年不僅是全家團聚的重要時刻，也是走春拜年、記錄珍貴回憶的最佳機會。在全家出門走春、拍攝美照的時候，怎能少了亮眼的髮型來為整體造型加分呢？ YouTube 頻道「Phoebe Stylist」 的髮妝老師 Phoebe 特別建議，不妨和孩子一起嘗試親子髮型，打造專屬的「親子時尚大片」，讓每個人的笑容在新春髮型的襯托下更加迷人！

這次的親子髮型教學影片，特別融入韓流時尚元素，帶來3款靈感源自韓國女團的造型。不管是俏皮可愛還是甜酷個性，這些髮型不僅能輕鬆駕馭，還能在3招內快速完成，讓媽媽們從手忙腳亂的過程中解脫！ Phoebe 強調，最重要的是，這些造型非常百搭，適合任何年齡層，讓全家人都能成為新春走春時的焦點！

韓女團成員 Haerin 的俏皮貓耳朵髮型

靈感來源於韓國女團 NewJeans 的成員 Haerin，這款髮型展現了甜美靈動的韓系風格。完成後，甜美又俏皮的造型瞬間提升可愛指數，輕鬆讓全家一起萌翻過年。

1.先將頭頂取出兩小撮頭髮，編成麻花辮。

2.使用橡皮筋將辮子固定，並將辮子的尖角壓出可愛的「貓耳朵」形狀。

3.塗抹少量護髮油讓髮絲更加整齊光滑。

BLACKPINK Lisa 的活力球球編髮

受到 BLACKPINK 成員 Lisa 的編髮風格啟發，這款髮型結合了甜美與個性，輕鬆打造潮流感，這款髮型讓您走春拜年時潮流感爆棚，吸睛又有活力。

1.先將頭髮綁成兩側低馬尾。

2.在馬尾的四分之一處用橡皮筋固定，輕輕拉鬆表面的頭髮，讓球狀更加豐滿。

3.重複此動作，直至髮尾完成層層球球造型。

BLACKPINK Jisoo 的甜酷風雙丸子頭

靈感來自 張員瑛 和 BLACKPINK Jisoo 的時尚造型，這款甜酷風雙丸子頭散發韓系名媛氣息，造型甜美又不失時尚感，無論大人小孩都能完美駕馭。

1.將頭髮分成兩區，綁成耳下雙丸子頭。

2.在每個丸子下方加入緞帶或兔耳風飾品，提升造型精緻感。

3.記得輕輕拉鬆丸子表面，營造自然且蓬鬆的高級感。