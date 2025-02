2025跟上「巴恩風」　混搭少女、學院風當大剌剌時髦精

圖文/鏡週刊

從老錢到美拉德再到cleanfit,時尚圈總是不遺餘力地創造新名詞給時髦精們follow,2025年的春季,則是吹起了一股「巴恩風」,源自於「barn」(穀倉)這個單字,以帶有戶外工裝氣息的夾克、背心成為搭配重點,混搭少女、學院風,將粗獷的靈魂注入屬於現代女孩的氣息。

厚重輕盈 有訣竅

皮革外套透露出不羈的訊息,套上巴恩公式,絕對要來件書呆子的Polo衫搭配鉛筆裙,有別於以往冬日的厚重,即便身著有分量感的外套,也能展現時髦輕盈的感受。

粗獷浪漫 不衝

▲深紫色油布夾克 NT$15,600 by Barbour,格紋襯衫 NT$1,490 by ZARA,暗紅色燈芯絨迷你裙 NT$1,190 by ZARA,復古水鑽牛仔腰鏈 NT$1,190 by ZARA。

沒有什麼比一件油布夾克搭配格紋襯衫,更適合作為巴恩風的搭配基礎,即便是如此男性化的單品,搭配上浪漫的妝髮與迷你短裙,同樣能穿出宛若貝拉哈蒂德(Bella Hadid)一般的時髦味。

可愛王妃 去打獵

▲曲長羊毛無袖背心 NT$175,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE,費爾島羊毛及羊絨圓領毛衣 價格店洽 by CELINE BY HEDI SLIMANE,卡其色棉質洋裝 NT$62,000 by LOEWE,灰色絲質長襪 NT$13,500 by MiuMiu,黑色機車靴 NT$58,000 by Dior,Formes Abstraites金色飾面金字塔形圈式耳環 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

雖說巴恩風的靈魂是帶有口袋的工作外套,但女孩兒才不會那麼乖,一件帶有毛毛邊的口袋皮革背心當然也可以巴恩得很可愛,內搭連凱特王妃都愛穿的費爾島毛衣,簡直就像是皇室一員準備打獵去啦!

異材拼接 特灑脫

▲卡其色燈芯絨領夾克 NT$16,400 by Barbour,圖騰針織背心 價格店洽 by Dior,內搭紅色領子Polo上衣 NT$69,000 by MiuMiu,五分丹寧短褲 NT$1,490 by ZARA,Formes Abstraites金色飾面金字塔形圈式耳環 NT$20,500,Formes Abstraites金色飾面金字塔形戒指 NT$18,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

如果想要穿出正統巴恩風,那麼一件卡其色、異材質拼接領的工作口袋夾克,絕對是必備首選,無論是內搭任何單品,都能穿出俐落、灑脫的名模工裝巴恩風造型。

夾克工裝 慢生活

▲黑色燈芯絨夾克 NT$74,000 by MiuMiu,Triomphe條紋棉質短款Polo衫 NT$38,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE,內搭灰色Polo上衣 NT$50,000 by MiuMiu,黑色燈芯絨過膝裙 NT$80,000 by MiuMiu,灰色絲質長襪 NT$13,500 by MiuMiu,納帕皮革樂福鞋 NT$35,000 by MiuMiu,Formes Abstraites金色飾面金字塔形圈式耳環 NT$20,500,Formes Abstraites金色飾面金字塔形戒指 NT$18,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

這一季先把去年買的Oversize西裝外套收起來吧!穿上帶工作感的夾克,幻想自己置身大草原的穀倉邊,妥妥地在這個上半年,享受療癒的慢生活,也許就是巴恩風的意義呢!

化妝:Eddi 髮型:張仕誠@ HAIRMOSA.LAB 模特兒:游存惠@丹藍國際

