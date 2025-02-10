2025跟上「巴恩風」　混搭少女、學院風當大剌剌時髦精

圖文／鏡週刊

從老錢到美拉德再到cleanfit，時尚圈總是不遺餘力地創造新名詞給時髦精們follow，2025年的春季，則是吹起了一股「巴恩風」，源自於「barn」（穀倉）這個單字，以帶有戶外工裝氣息的夾克、背心成為搭配重點，混搭少女、學院風，將粗獷的靈魂注入屬於現代女孩的氣息。

厚重輕盈 有訣竅

皮革外套透露出不羈的訊息，套上巴恩公式，絕對要來件書呆子的Polo衫搭配鉛筆裙，有別於以往冬日的厚重，即便身著有分量感的外套，也能展現時髦輕盈的感受。

粗獷浪漫 不衝

▲深紫色油布夾克 NT$15,600 by Barbour，格紋襯衫 NT$1,490 by ZARA，暗紅色燈芯絨迷你裙 NT$1,190 by ZARA，復古水鑽牛仔腰鏈 NT$1,190 by ZARA。

沒有什麼比一件油布夾克搭配格紋襯衫，更適合作為巴恩風的搭配基礎，即便是如此男性化的單品，搭配上浪漫的妝髮與迷你短裙，同樣能穿出宛若貝拉哈蒂德（Bella Hadid）一般的時髦味。

可愛王妃 去打獵

▲曲長羊毛無袖背心 NT$175,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE，費爾島羊毛及羊絨圓領毛衣 價格店洽 by CELINE BY HEDI SLIMANE，卡其色棉質洋裝 NT$62,000 by LOEWE，灰色絲質長襪 NT$13,500 by MiuMiu，黑色機車靴 NT$58,000 by Dior，Formes Abstraites金色飾面金字塔形圈式耳環 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

雖說巴恩風的靈魂是帶有口袋的工作外套，但女孩兒才不會那麼乖，一件帶有毛毛邊的口袋皮革背心當然也可以巴恩得很可愛，內搭連凱特王妃都愛穿的費爾島毛衣，簡直就像是皇室一員準備打獵去啦！

異材拼接 特灑脫

▲卡其色燈芯絨領夾克 NT$16,400 by Barbour，圖騰針織背心 價格店洽 by Dior，內搭紅色領子Polo上衣 NT$69,000 by MiuMiu，五分丹寧短褲 NT$1,490 by ZARA，Formes Abstraites金色飾面金字塔形圈式耳環 NT$20,500，Formes Abstraites金色飾面金字塔形戒指 NT$18,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

如果想要穿出正統巴恩風，那麼一件卡其色、異材質拼接領的工作口袋夾克，絕對是必備首選，無論是內搭任何單品，都能穿出俐落、灑脫的名模工裝巴恩風造型。

夾克工裝 慢生活

▲黑色燈芯絨夾克 NT$74,000 by MiuMiu，Triomphe條紋棉質短款Polo衫 NT$38,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE，內搭灰色Polo上衣 NT$50,000 by MiuMiu，黑色燈芯絨過膝裙 NT$80,000 by MiuMiu，灰色絲質長襪 NT$13,500 by MiuMiu，納帕皮革樂福鞋 NT$35,000 by MiuMiu，Formes Abstraites金色飾面金字塔形圈式耳環 NT$20,500，Formes Abstraites金色飾面金字塔形戒指 NT$18,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

這一季先把去年買的Oversize西裝外套收起來吧！穿上帶工作感的夾克，幻想自己置身大草原的穀倉邊，妥妥地在這個上半年，享受療癒的慢生活，也許就是巴恩風的意義呢！

化妝：Eddi 髮型：張仕誠@ HAIRMOSA.LAB 模特兒：游存惠@丹藍國際

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