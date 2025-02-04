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肌膚之鑰聯名redline珠寶盒只送不賣、NARS粉紅愛心打造戀愛感

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記者曾怡嘉／台北報導

彩妝品牌紛紛為情人節將經典商品換上浪漫新裝，獨具巧思的設計讓人愛不釋手，肌膚之鑰以紅線牽情為概念，為你串起生命中美好事物，而NARS的粉紅色的愛心輪廓包裝，充滿著濃濃戀愛氛圍。

肌膚之鑰再次聯手精品御用法國插畫雙人組Alex & Marine，以串連情感羈絆的紅線為靈感，用畫筆細膩刻劃出充滿詩意與浪漫的圖騰，為肌膚之鑰3大經典彩妝品換上全新包裝，化為情人節最強紅線為你迎來命中注定的愛戀。

▲▼情人節限定彩妝。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 無限之愛限量系列 精質光耀幻妍餅，#17，3,100元。

色彩靈感來自折射璀璨光芒的蛋白石，富含珍貴蛋白石粉末、高級堅果油 ，封存肌膚水分，更顯光滑嫩亮，再透過光感賦活強化物，智慧引導光線穿透肌膚，淡化瑕疵、強化光澤。

▲▼情人節限定彩妝。（圖／品牌提供）

▲限量聯名珠寶盒只送不賣。

延續無限之愛限量系列紅線牽情的理念，肌膚之鑰攜手以經典紅繩聞名的法國珠寶品牌RedLine一起串起生命中的美好事物，共同打造獨家限量珠寶盒，消費滿13,000元含任一品無限之愛限量系列商品即享肌膚之鑰 X RedLine限量珠寶盒乙個。

▲▼情人節限定彩妝。（圖／品牌提供）

NARS為裸光底妝系列換上浪漫新裝，情人節限定全新傾心愛慕系列，粉紅色系賦予浪漫氛圍、飽滿的愛心輪廓，搭配金色LOGO，展現充滿粉紅泡泡的甜美風格。

▲▼情人節限定彩妝。（圖／品牌提供）

▲NARS 裸光蜜粉餅傾心愛慕限量版，1,600元。

獨家NARS保養級成分LRC聚光保濕複合物，提高肌膚對光的反射能力，極細粉質掃除多餘油光同步為肌膚保濕，輕刷臉部，柔焦毛孔、無瑕拋光，賦予輕盈持久的裸光妝感

▲▼情人節限定彩妝。（圖／品牌提供）

▲NARS 炫色腮紅傾心愛慕限量版，#903，1,400元。

熱賣色#903 IMPASSIONED奶油蜜桃，淡粉色點綴柔嫩雙頰、鼻頭，打造極具殺傷力的無辜神情。

關鍵字：

彩妝, 情人節, 限量版, 浪漫, 珠寶

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