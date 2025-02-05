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日本國寶級美男目黑蓮帥照電翻！換超辣露肩上衣　搶曬FENDI春夏新包

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記者鮑璿安 ／台北報導

日本國寶級美男目黑蓮身兼FENDI 品牌全球男裝大使，近日登上全新 2025 春夏男裝系列廣告，展現他極具魅力的時尚表現力，一口氣換上風衣、西裝造型，示範出最帥的男友穿搭，演繹Peekaboo ISeeU Soft 包款，一舉一動都帥氣破表。

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲目黑蓮身兼FENDI 全球男裝大使，近日登上全新 2025 春夏男裝系列廣告。（圖／品牌提供）

目黑蓮繼去年6 月出席在米蘭舉行的 2025 春夏男裝大秀後，這次更登上2025 春夏男裝宣傳廣告，他個人的紳士氣息與品牌不謀而合，這回頂著一頭俐落的旁分髮型，目黑蓮換上剪裁俐落的風衣疊搭翻領襯衫，不對稱的露肩針織衫露出緊實肌肉，彰顯一貫的率性氛圍。而他也演繹了學院風的針織背心單品，手拿FENDI Crest 紋章盾牌圖案的Peekaboo ISeeU Soft 包款，明亮色彩呼應出對春夏時節的渴望。

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

此系列由配件和男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi操刀，亮點在於高級時裝與工裝的和諧搭配，包款展現對於品牌標誌性元素Selleria 縫線的迷戀，從 Peekaboo ISeeU Soft 包款和柔軟的Diagonal 購物包，到新款拉鍊 Baguette Double 斜背包，皆點綴這一元素，成為造型上的完美配件。

同時，Bottega Veneta宣布南韓人氣男團Stray Kids成員I.N成為最新的品牌大使，也釋出了全新的形象照，畫面中I.N穿著編織工藝的外套和西裝，彰顯不凡奢華魅力。去年九月，I.N在米蘭時裝週首次亮相，出席了Bottega Veneta 2025春夏時裝秀，並與A$AP Rocky及Kendall Jenner同台，當時就埋下雙方合作的線索。I.N這次在全新形象照中展現表現力，身穿寬鬆比例的西裝外套，模樣率性輕鬆，另外也演繹了編織手法的立領外套，與品牌格調相當契合。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta宣布成員I.N成為最新的品牌大使。（圖／品牌提供）

關鍵字：

目黑蓮, FENDI, 男裝, 品牌, 廣告

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