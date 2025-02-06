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(G)I-DLE舒華穿開衩洋裝露白皙好身材！曝過往「空虛感來源」

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記者鮑璿安／綜合報導

(G)I-DLE台灣成員葉舒華自2018年出道之後，成為鎂光燈矚目焦點，最近登上《美麗佳人》2月封面人物，她一次換上多套全新造型，展現窈窕身材。同時也罕見提及了自己身為偶像，其實有著難以言喻的空虛感，但聊起粉絲仍充滿感激，直言，「其實他們來看我們，就已經很感動了，還這麼真心和我講話，我真的覺得非常感謝」。

▲▼ 舒華 。（圖／《Marie Claire 美麗佳人》國際中文版提供）

▲▼ 舒華 。（圖／《Marie Claire 美麗佳人》國際中文版提供）

▲ 舒華登上《美麗佳人》2月封面人物。（圖／《Marie Claire 美麗佳人》國際中文版提供）

葉舒華在此次封面拍攝中嘗試許多甜美性感的打扮，像是以Longchamp綠色連身長裙，搭配上薑黃色芭蕾舞鞋，明亮又鮮活的打扮呼應她白皙肌膚，彰顯BVLGARI SERPENTI 靈蛇螺旋系列黃金鑽石項鍊和戒指。另也詮釋了Miu Miu
絲質平口洋裝，展現清冷唯美樣貌，對鏡頭的時尚表現力十分亮眼。

▲▼ 舒華 。（圖／《Marie Claire 美麗佳人》國際中文版提供）

▲▼ 舒華 。（圖／《Marie Claire 美麗佳人》國際中文版提供）

▲舒華坦言有時也會藏著某種難以名狀的「後遺症」 。（圖／《Marie Claire 美麗佳人》國際中文版提供）

而在葉舒華擁有高知名度後，她坦言有時也會藏著某種難以名狀的「後遺症」：「其實不光是演唱會，以前的我，只要是完成一件很有成就感的事情之後，就會有那種空虛感。但後來我想明白了，那是因為你已經達到某個幸福的巔峰，情緒自然會有所落差。」更說到，「你永遠不會滿足，除非你感謝現在擁有的一切」。

關鍵字：

偶像, 葉舒華, (G)I-DLE, 美麗佳人, 封面

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