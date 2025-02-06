fb ig video ETtoday search mobile

柯震東搞不清情人節是哪天！想送Jisoo同款稀有香給女友

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

2月14日就是情人節，6日演員柯震東與詹子萱受邀出席MISS DIOR訂製愛戀快閃店活動，現場吸引大批粉絲支持，被問到情人節要怎麼過時，柯震東就說「情人節是幾號？」並解釋因為每年有太多情人節，不太確定是哪一個，「有可能要開會或讀本」，詹子萱則是想跟朋友簡單聚會吃飯度過。

柯震東,詹子萱,DIOR,迪奧,MISS DIOR,香水,Jo Malone,金秀賢。（圖／品牌提供）

送禮是門大學問，柯震東表示，有收入之後，都是讓女朋友自己去挑，因為今年有不少劇本邀約，所以接下來會忙著挑好作品，如果是自己覺得送女友最棒的禮物，就是全球僅限量150支的MISS DIOR香精奢華訂製珍藏版，很稀有又值得收藏。而這款限量工藝單品，更是BLACKPINK成員Jisoo曾在個人IG秀出的同款。

憑藉《愛愛內含光》人氣急升的詹子萱擁有甜美形象，她分享自己的第一瓶香水就是花漾迪奧淡香水，很喜歡清甜的花香味，這次更在快閃店訂製了喜歡的「單寧藍」緞帶、繡上名字的縮寫TH，是專屬自己的香味；她更加碼分享持香技巧，「我會先在肌膚上塗抹MISS DIOR親吻香膏，再噴上花漾迪奧淡香水，味道會很持久。」

柯震東,詹子萱,DIOR,迪奧,MISS DIOR,香水,Jo Malone,金秀賢。（圖／品牌提供）

鎖定情侶送禮，南韓Jo Malone London近日也邀請到亞太區品牌大使金秀賢出席活動，只見他身穿一件灰色針織衫，展現超寬太平洋肩，手拿情人節限定的奶油黃愛心禮盒，儘管已經36歲，卻依舊少年感滿滿，讓粉絲大呼「帥得要命！」

關鍵字：

柯震東, 詹子萱, DIOR, 迪奧, MISS DIOR, 香水, Jo Malone, 金秀賢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要

「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要

玄彬駕法拉利帥翻　陽光笑容與孫藝真藏不住甜蜜

玄彬駕法拉利帥翻　陽光笑容與孫藝真藏不住甜蜜

《單身即地獄4》李多熙美到搶走參加者焦點！解析她的節目時尚造型

《單身即地獄4》李多熙美到搶走參加者焦點！解析她的節目時尚造型

不只是朋友！超準4點代表「他動心了」　句點後繼續聊、莫名在意 台北市首間LOPIA超市登場！三井南港LaLaport吃玩逛品牌一次看 凱特王妃罹癌新體悟　不再公布穿搭細節 Twice Sana澳網穿搭藏亮點「菜籃包」超可愛！吳尊示範老錢風帥度依舊 安格斯12星座一周運勢2／3-2／9 　牡羊忘東忘西是隱憂、摩羯放心做自己 天冷狂想吃不停　避開「發胖時段」不餓肚不易胖 搶看UNIQLO : C 春夏系列重點！極簡防雨大衣、790元收高質感肩背包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面