柯震東搞不清情人節是哪天！想送Jisoo同款稀有香給女友

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

2月14日就是情人節，6日演員柯震東與詹子萱受邀出席MISS DIOR訂製愛戀快閃店活動，現場吸引大批粉絲支持，被問到情人節要怎麼過時，柯震東就說「情人節是幾號？」並解釋因為每年有太多情人節，不太確定是哪一個，「有可能要開會或讀本」，詹子萱則是想跟朋友簡單聚會吃飯度過。

送禮是門大學問，柯震東表示，有收入之後，都是讓女朋友自己去挑，因為今年有不少劇本邀約，所以接下來會忙著挑好作品，如果是自己覺得送女友最棒的禮物，就是全球僅限量150支的MISS DIOR香精奢華訂製珍藏版，很稀有又值得收藏。而這款限量工藝單品，更是BLACKPINK成員Jisoo曾在個人IG秀出的同款。

憑藉《愛愛內含光》人氣急升的詹子萱擁有甜美形象，她分享自己的第一瓶香水就是花漾迪奧淡香水，很喜歡清甜的花香味，這次更在快閃店訂製了喜歡的「單寧藍」緞帶、繡上名字的縮寫TH，是專屬自己的香味；她更加碼分享持香技巧，「我會先在肌膚上塗抹MISS DIOR親吻香膏，再噴上花漾迪奧淡香水，味道會很持久。」

鎖定情侶送禮，南韓Jo Malone London近日也邀請到亞太區品牌大使金秀賢出席活動，只見他身穿一件灰色針織衫，展現超寬太平洋肩，手拿情人節限定的奶油黃愛心禮盒，儘管已經36歲，卻依舊少年感滿滿，讓粉絲大呼「帥得要命！」