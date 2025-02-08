你最喜歡的事是什麼？記得初心　找到藏在《下山吃飯》中的生活樂趣

文／人物誌

「因為山就在那裡。」傳奇登山家馬洛里（George Mallory）所留下的經典名言流傳至今。走進山林，有些人是想在過程中更貼近自我，也有人是想親近大自然，理由千萬，甚至「沒有為什麼」，只是想去就去了。

「人為什麼要登山呢？」同樣的問題也縈繞在日劇《下山吃飯》主角板木峰子（志田未來飾）的腦海中。不擅社交的她，認為登山不過是保持身體健康的一種方式，而遠離都市喧囂、進行自我對話或是踏上山頂一望無垠美景等都不是目的。其實比起爬到山頂，她更在意的是在下山後，找一家想吃的店，用美食好好滿足自己的口腹之欲。

▲日劇《下山吃飯》。（圖／X@tx_gezanmeshi，下同）

藏在「下山吃飯」中的生活樂趣

「低山登山」是挑戰海拔不足一千米的山，不論是登山初學者或老手都可當天往返，不但能消耗熱量，也不會過於疲累，難怪會成為近幾年盛行的登山方式。

而改編自登山嚮導兼自由撰稿人西野淑子的隨筆《関東周辺 美味し愛しの下山メシ》的《下山吃飯》便以此為出發點，不僅僅承襲了一個人吃飯系列慣有的療癒美食，也添了些許新意。短短八集，每集登上不同的山、品嘗不一樣的美味，也遇見各式各樣的人，再簡單不過的劇情模式，配上溫暖色調的畫面；還有重中之中的食物特寫，在峰子一口一口幸福到不行的時刻，同時也讓人感到治癒。

對於喜愛美食的吃貨而言，不能總是吃自己習慣的品項，有時也要嘗試從未試過的新事物，就如同峰子在店員的推薦中，在沒吃過的菜品中感受到了不一樣的美味。而生活中，何嘗不是如此，我們大多安於現狀，不太會去嘗試新的事物，若是有機會，可以提起勇氣，多去試試不同的東西，或許會有意想不到的樂趣。

「在這個世界上最喜歡的事，就是在山頂上吃飯糰了。」

你有想過自己最喜歡的事是什麼嗎？對峰子來說，下山後找一家店，然後全心投入在享用美食之中，就是她最幸福的時候；而這些美食並不是多麼的高級，雖然簡單平價如炒飯、餃子這般，卻點亮了她的生活。

不過一個插畫出版機會，卻險些毀了峰子的幸福。為了使插畫集能更加豐富，她忙於用手機記錄一切，也開始過於思考要找哪個美食店家才好，完全忘了自己是想要享受「下山飯」而登山。失去初心，我想是進入社會後，人們多多少少會遇到的難關，當急於追求某些事物時，同時也失去些什麼，最後連能讓自己感到快樂的事也都不記得了。有時「幸福」不一定是要擁有什麼，如同《愛一直閃亮》這首歌中的「一碗熱湯／紅了眼眶」，一個再簡單不過的東西，便足以熨貼我們的心。

《下山吃飯》用美食治癒我們的同時，也提醒著我們「要記得做自己喜歡做的事」，只有這樣，才能在我們遇到生活困境時，找到繼續前行的動力。

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