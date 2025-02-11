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《當鞋子合腳時》莊子的自然之道　自由自在才能隨時迎接下一刻

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文／人物誌

「昔者莊周夢為胡蝶，栩栩然胡蝶也，自喻適志與，不知周也。俄然覺，則遽遽然周也。不知周之夢為胡蝶與，胡蝶之夢為周與？周與胡蝶，則必有分矣。此之謂物化。」

「莊周夢蝶」是莊子在《齊物論》中最為人所熟知的經典名篇，也是最能精闢顯現其思想精神的論點，而莊子的哲學思想，也被許多人以各自的方式解譯。

二十世紀最受矚目的靈性智慧大師奧修（OSHO）說：「莊子是最稀有的開花之一，甚至比佛陀或耶穌更稀有，因為佛陀和耶穌強調努力，而莊子強調不努力。」而《當鞋子合腳時》是奧修談莊子的系列書之一，在這十章中，奧修不限於傳統，而是涵蓋一切，以其獨特論述帶領我們遠離制約，走向莊子的自然之道。

▲自然之道。（示意圖／pexels，下同）

「沒有驅策、沒有強迫、沒有需求、沒有吸引，那麼你做起事來就能夠很自如，你就是一個自由的人。」

書中提及「努力」與「不努力」，也探討「困難」與「容易」。奧修以佛陀的故事為引，點出了透過努力而達成的事情，會為了想一直保持而感到負擔，最後甚至會耗盡自身能量；而經由不努力所達成的，則不會成為負擔，因為那再自然不過，所以能夠永恆。

「我一生都在走路，但是從來沒有問題，現在你已經完全把我殺死了！」而「青蛙哲學家與蜈蚣」的故事，也很完美地闡釋了由「容易」變成「困難」的過程。一個問題造就了「分別」，更讓它把自然而然的事變得混亂，甚至毀了一個人，也難怪莊子會說：要成為自然的，那麼你將會開花。只有自然，生命便能如不存在般地存在，完美地移動。

「哪一天你能夠聽我講，而不要在你裡面創造出一個架構，而且我能夠看到你聽了我講的話之後，你裡面是空的，到了那一天，我就成功了。」

從佛洛依德到莊子，從戈齊福到佛陀，從耶穌基督到泰戈爾，奧修談論人類意識的各個發展面向，領著我們往內在的「無我」與「空」而去。

而讀至「空」時，便想起日本演員松重豐在著作《空洞的內在》所提到的「空空如也」，他認為「想做好演員這份工作，自我意志可謂最棘手的阻礙。」雖然無法全然做到「空空如也」，但也處於「什麼都沒有」的狀態，以及對他來說意義重大的「空」、「無」二字，與奧修所探討的何其相似。

或許是同為演員，連俞涵也曾形容自己是一個「空白」的存在，而在那場對談過程中，更在在體現出書中所講：「遲早有一天，我們將能成為空和不執著，而脫離糾纏。」而她隨口說出的「我只是剛好在這裡」，更是極富哲學感，也隱隱與莊子的自然之道相呼應。

▲《當鞋子合腳時》一書。（圖／ichirochen）

初讀《當鞋子合腳時》，如後腦遭受一記悶棍，然後瞬間把固有思維揉碎，再重組成新的思維。這趟五里霧之旅，時而懷疑，時而感悟，不能說有了多重大的改變，卻也開拓了更寬闊的心靈界限。

延伸閱讀

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 閱讀, 當鞋子合腳時

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