《航海王》真人版第二季殺青！全新角色亮相　樂高、雪肌精聯名首曝光

▲《航海王》真人版第二季正式殺青。（圖／取自onepiecenetflix IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

夥伴們集合！Netflix《航海王》真人版第二季正式殺青，全新角色驚喜亮相！這次不僅有新冒險等著大家，還有與樂高及雪肌精的夢幻聯名推出，全方位讓你沉浸在航海世界的熱血氛圍中。

Netflix改編經典動漫的《航海王》真人版，在全球掀起熱潮後，第二季拍攝已正式殺青！新二季引入多位令人期待的新角色，包括革命軍首領「多拉格」（由Rigo Sanchez飾演）、忠誠的護衛「伊卡萊姆」（由Yonda Thomas飾演）以及人氣反派「沙漠之王」克洛克達爾（由Joe Manganiello飾演）等，相信這些角色的登場將進一步拓展《航海王》宇宙，帶來更加緊張刺激的冒險旅程。

▲新二季加入的新角色，包括有魯夫的父親蒙其·D·多拉格、Miss黃金週等。（圖／取自onepiecenetflix IG）

而且本季還有超萌船醫喬巴的首度亮相！其剪影也已率先公開，吸引無數粉絲討論與期待，作為《航海王》人氣角色代表的喬巴，登場後絕對會為草帽一夥的旅程增添更多活力與溫暖。

不過雖然第二季的正式上線日期尚未公布，但喜愛《航海王》的粉絲們也不用等得太無聊！近期，樂高便宣布將為Netflix《航海王》真人版推出一系列聯名積木，尾田榮一郎老師更親手寫下祝賀信，除了於網路上搶先曝光的草帽積木模型，也會重現經典場景與角色，讓你能在期待影集的同時，用積木創造屬於自己的海賊冒險！無論是收集還是送禮，都是絕佳選擇。

▲樂高推出《航海王》真人版系列聯名積木。（圖／取自onepiecenetflix IG）



另外，航海王還與日本知名品牌雪肌精聯名推出限量防曬系列，將防曬保養結合魯夫、索隆和喬巴三位人氣角色的元素，成為最吸睛的選擇！雪肌精的防曬產品向來以輕盈水感的質地著稱，不僅能有效抵禦紫外線，還能讓肌膚在烈日下保持清爽透亮，正好能呼應航海王的夥伴們在冒險時最常說的「交給我們吧！」面對接下來的豔陽，也請放心把肌膚交給雪肌精為妳守護吧。

▲在日本已經引發搶貨潮的航海王X雪肌精聯名防曬，台灣將於3／1正式開賣！包含航海王魯夫限定版的雪肌精輕水感UV防曬凝膠、航海王索隆限定版的雪肌精輕水感UV防曬乳、航海王喬巴限定版的雪肌精漾活低敏UV全效防禦乳，必須一次通通入手才行。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 大S猝逝／骨灰能放家裡？命理師喊「絕對不可以」 警告恐有3後果

▸ 大S猝逝／不滿張蘭幫造謠包機 汪小菲怒吼三字經「妳為什麼老是這樣」

▸ 原始連結