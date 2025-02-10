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Nike快閃特惠「入手價直逼6折」！新鞋現省千元、破千商品降價

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記者鮑璿安／綜合報導

還沒來得及在過年期間添購新衣新鞋也沒關係，Nike無預警在官網帶來「換季特惠」，超過1千件單品進行降價，全都擁有額外8折優惠，像是新品鞋款、上衣、配件都打折了，動動手指就能夠入手。

▲▼Nike 。（圖／nike官網）

▲▼Nike 。（圖／nike官網）

▲▼Nike 。（圖／nike官網）

▲Nike「換季特惠」即日起至2月14日晚上23:59。（圖／nike官網）

這次「換季特惠」的規則是即日起至2025年2月14日晚上23:59，作為情人節的禮物清單也非常適合，使用促銷代碼 「LOCKIN」，即可以額外8折優惠入手特惠頁面上 的產品，代碼僅適用通過Nike.com和Nike App購買的訂單。許多產品本身就已經降價，所以折扣碼屬於「折上折」，例如Nike Killshot 2皮革版男鞋從原價3,400元來到2,889元，使用代碼LOCKIN即可用2,311元的優惠價格入手 ，相當於67折。Nike Court Vision低筒Next Nature男鞋也只要1,703元，十分划算。

▲▼uniqlo 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲PUFFTECH 輕暖科技女裝輕薄型背心從原價1,290元降至990元 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲▼uniqlo 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲（左起）女裝特級極輕羽絨外套1,490元；女裝防潑水雙面連帽外套590元 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲▼uniqlo 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲女裝AIRism棉質T恤（長袖）290元 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲▼uniqlo 。（圖／翻攝自優衣庫官網）

▲女裝PUFFTECH輕暖科技外套1,690元  。（圖／翻攝自優衣庫官網）

寒流來襲，UNIQLO年後特價也開跑，這次針對不少保暖單品降價，像是主打PUFFTECH輕暖科技的女裝輕薄型背心，是不少民眾疊穿的好選擇，從原價1,290元降至990元，多種色系一應俱全。而女裝防潑水雙面連帽外套則是直接從原價1,290元來到590元，相當於打了45折，非常適合應對台灣的陰雨天氣。當然，禦寒必不可少的羽絨外套也進行特價，採用蓬鬆度750以上的高級羽絨製成，也有收納袋方便攜帶，現1,490元即可入手，現省1千元。

關鍵字：

Nike, 換季特惠, 8折優惠, 情人節, 購物

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