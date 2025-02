試開箱／「彩妝大王」教蜜粉隱藏用法！透明、紫色混搭妝感輕透又瘦小臉

記者李薇/台北報導、攝影 圖/品牌提供

雖然也有冷的時候,但台灣普遍天氣都較為高溫,肌膚容易出油出汗,因此,定妝更顯得重要,「彩妝大王」王盈喬分享蜜粉使用小技巧,只要一顆蜜粉,透過不同的步驟使用,就可以打造出不同的妝容效果。

Tips 1:保養隔離後先用

針對「中東油田」型的大出油肌膚,想要妝容維持一整天服貼,王盈喬推薦,可以在保養完、使用防曬之後,先在全臉輕輕刷一層蜜粉,透過吸油的粉體讓肌膚比較油膩、潤澤的質感變得乾爽之後,再上底妝,就可以讓後續的妝容更加服貼、持久。

Tips 2:透明、校色混搭更聰明

市面上的蜜粉樣式很多,若是想維持肌膚自然質感,可以選用透明的蜜粉全臉輕掃之後,使用紫色的蜜粉輕壓在眼下三角區域或是鼻翼,不僅有提亮去黃的效果,更宛如自然打亮,能製造出與透明蜜粉自然的漸層小臉效果,比起使用珠光產品更通透,同時又可以加強底妝持久度。

Tips 3:一顆補妝、去油隨身帶

王盈喬更推薦每個女生隨身都帶一顆紫色蜜粉餅,小巧的設計不僅放包包好收納,尤其是下午需要補妝的時候,紫色可以迅速改善肌膚暗沉蠟黃問題,宛如剛上妝時的透明感;甚至還可以使用在油膩的髮根,稍微用粉撲沾取粉體壓在頭髮上,能夠輕鬆讓髮絲蓬鬆清爽。

【推薦單品】

#MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉,售價1500元

底妝最強的專櫃品牌MAKE UP FOR EVER向來以專業彩妝,提供粉絲最全面的妝感選擇,其蜜粉系列更是彩妝師用過都回不去的好物,這次再度發表全新的粉無痕光圈蜜粉,一共推出6種不同的顏色可以使用,其中,最適合亞洲女性的「小仙紫」更是具有淡紫色的蜜粉餅,提亮膚色不死白,同時可以修飾蠟黃、暗沉,讓底妝一整天不斷電。

#Visée 煥彩柔焦三色蜜粉,售價390元

肌膚困擾往往不只有一種,覺得單色蜜粉無法滿足需求,Visée就推出以三種不同顏色粉體打造的煥彩柔焦三色蜜粉,兩種色選主要以冷色調與暖色調為主,可以按照適合的膚色,選擇適合的色選搭配,冷色調運用綠色、紫色與藍色粉體打造,能夠呈現出通透感的膚況,暖色調則以粉色、鵝黃與膚色為主,能夠創造出具有好氣色的妝容效果。