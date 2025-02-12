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試開箱／「彩妝大王」教蜜粉隱藏用法！透明、紫色混搭妝感輕透又瘦小臉

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

雖然也有冷的時候，但台灣普遍天氣都較為高溫，肌膚容易出油出汗，因此，定妝更顯得重要，「彩妝大王」王盈喬分享蜜粉使用小技巧，只要一顆蜜粉，透過不同的步驟使用，就可以打造出不同的妝容效果。

蜜粉。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Tips 1：保養隔離後先用

針對「中東油田」型的大出油肌膚，想要妝容維持一整天服貼，王盈喬推薦，可以在保養完、使用防曬之後，先在全臉輕輕刷一層蜜粉，透過吸油的粉體讓肌膚比較油膩、潤澤的質感變得乾爽之後，再上底妝，就可以讓後續的妝容更加服貼、持久。

蜜粉。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Tips 2：透明、校色混搭更聰明

市面上的蜜粉樣式很多，若是想維持肌膚自然質感，可以選用透明的蜜粉全臉輕掃之後，使用紫色的蜜粉輕壓在眼下三角區域或是鼻翼，不僅有提亮去黃的效果，更宛如自然打亮，能製造出與透明蜜粉自然的漸層小臉效果，比起使用珠光產品更通透，同時又可以加強底妝持久度。

蜜粉。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Tips 3：一顆補妝、去油隨身帶

王盈喬更推薦每個女生隨身都帶一顆紫色蜜粉餅，小巧的設計不僅放包包好收納，尤其是下午需要補妝的時候，紫色可以迅速改善肌膚暗沉蠟黃問題，宛如剛上妝時的透明感；甚至還可以使用在油膩的髮根，稍微用粉撲沾取粉體壓在頭髮上，能夠輕鬆讓髮絲蓬鬆清爽。

【推薦單品】

＃MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉，售價1500元

蜜粉。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

底妝最強的專櫃品牌MAKE UP FOR EVER向來以專業彩妝，提供粉絲最全面的妝感選擇，其蜜粉系列更是彩妝師用過都回不去的好物，這次再度發表全新的粉無痕光圈蜜粉，一共推出6種不同的顏色可以使用，其中，最適合亞洲女性的「小仙紫」更是具有淡紫色的蜜粉餅，提亮膚色不死白，同時可以修飾蠟黃、暗沉，讓底妝一整天不斷電。

＃Visée 煥彩柔焦三色蜜粉，售價390元

蜜粉。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

肌膚困擾往往不只有一種，覺得單色蜜粉無法滿足需求，Visée就推出以三種不同顏色粉體打造的煥彩柔焦三色蜜粉，兩種色選主要以冷色調與暖色調為主，可以按照適合的膚色，選擇適合的色選搭配，冷色調運用綠色、紫色與藍色粉體打造，能夠呈現出通透感的膚況，暖色調則以粉色、鵝黃與膚色為主，能夠創造出具有好氣色的妝容效果。

關鍵字：

王盈喬, MAKE UP FOR EVER, VISEE, 彩妝, 蜜粉, 美妝

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