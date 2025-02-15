巧克力、奶油燕麥棒香味的護手霜！療癒美式復古包裝很有型

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近年「美食香調」崛起，受到不少人青睞，最近更有不少香氛品牌以此作為靈感，推出迷人香氣的護手霜，可以為肌膚打造出香甜可口的氣味，比起過往的花香調更有趣味。

＃SHIRO 巧克力護手霜，售價690元

巧克力可以說是秋冬最融化人心的甜點，擅長從原物料汲取保養配方的SHIRO這次從廢棄的可可豆殼中，找到療癒的氣息，巧克力護手霜應運而生，並且添加小豆島產無農藥種植的橄欖，連容器都是使用停產香膏的盒子再利用，打造出能夠滋潤雙手又可以散發美味香甜的保養小物。

＃Kuoca X BEURRE 奶油燕麥棒護手霜，售價820元



在去年以超浪漫蜜桃香味風靡韓妞的Kuoca在今年攜手首爾冰淇淋名店BEURRE，將濃郁的奶油風味結合剛從烤箱出爐的堅果、穀物等香氣，打造出奶油燕麥棒護手霜，更是採用宛如燕麥棒的美式復古風格設計包裝，視覺就非常有個性，乳木果油、可可籽脂、燕麥萃取的配方，滋養雙手超有感。

＃SABON 盛宴橄欖極潤護手霜，售價990元

SABON在2016年推出盛宴橄欖身體洗沐，以滋養配方舒緩肌膚乾燥，2025年再度更新並且推出新品，其中，極潤護手霜不僅擁有天然果實的香氣，裡面添加乳油木果油、可可脂與芒果脂，可以有效滋潤雙手，並且保濕鎖水。