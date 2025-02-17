愛染燙的稻草頭注意！小紅書爆紅「瀑布髮」養護配方公開

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

小紅書上有很多美容技巧，最近有網友就風靡「瀑布髮」的養護攻略，只要透過髮膜與的髮油使用比例以及特殊混合的方式，就可以輕鬆讓髮絲柔順亮麗。

STEP 1：可以先把頭髮清潔乾淨之後，挑選自己平時愛用的髮膜，然後先取一個小碗，拿出頭髮適當的用量。

STEP 2：接著拿出平時的髮油，擠兩下進入髮膜裡面，然後攪拌均勻。

STEP 3：把混合好的髮膜與髮油塗抹到髮中到髮尾的位置，最後可將頭髮放進塑膠袋裡面，綁起之後，等待15到20分鐘。

STEP 4：最後將所有的護髮成分沖洗乾淨，即完成瀑布髮的養護效果。

【推薦單品】

＃思波綺 瞬亮潤澤護髮霜，160g、售價320元

日本山茶花洗護專家思波綺運用日本職人技術，打造全新進化的洗潤護髮品，嚴選來自日本五島列島初榨萃取而成的頂級山茶花精油，每1公斤種子只能萃取出300g的山茶花油，蘊含80%油酸可以深層浸潤修護秀髮，打造綢緞般的髮絲質感，最為經典紅瓶瞬亮潤澤系列，可以針對毛躁乾枯的髮絲進行潤澤鎖水。

＃uka 森肽賦活修護洗髮露，400ml、售價1,400元

憑藉超可愛「蝴蝶刷」霸榜日本@COSME的uka在2025年將旗下髮品系列全面升級，擁有超過10年專業美髮SPA經驗的創辦人渡邉弘幸同時也是一位熱愛大海的衝浪手，理解到都市開發造成海岸嚴重受損，因此與海洋學家佐藤博士一起在靜岡縣伊豆半島實行森林再生計畫，重新復育當地特產植物「大葉釣樟」，強化根系、穩固土壤，讓雨水沖刷入海的微生物能持續滋養海洋生態，建立生態系的自然循環再生；同時也利用產於伊豆半島的布海苔、利島的山茶花萃取、山形縣大米發酵液，結合能改善頭皮異味的大葉釣樟萃取，不僅提供髮絲溫和天然的養護，也能重新活絡自然生態。