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【廣編】RM 74-02自動上鍊陀飛輪腕錶　技術與藝術結合體現計時傑作

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RM 74-02自動上鍊陀飛輪腕錶（圖／Richard Mille提供）

【廣編特輯】

圖、文／Richard Mille提供

RM 74-02自動上鍊陀飛輪腕錶如今煥然一新，機芯被獨特的Gold Quartz TPT®金箔石英纖維材質的光芒所包裹，為腕錶增添璀璨光彩。這一材質在製錶領域中為RICHARD MILLE專屬的製錶材質，Gold Quartz TPT®金箔石英纖維完美體現了品牌「以創新喚醒感官體驗」的核心理念。其奪目的外觀來自多年縝密研究的成果，透過礦物與金屬的精巧結合而呈現。

經過「煉金術」般的融合，Gold Quartz TPT®石英纖維的技術性能與K金的恆久魅力交織在一起，打造出這種兼具現代與傳統美感的材質。此材質由RICHARD MILLE與合作夥伴－瑞士複合材料專家North Thin Ply Technology公司歷經數年共同研發而成，其製作過程相當複雜：將超薄石英纖維層層堆疊，在6巴的壓力下加熱至120°C後成型。這一複合材質兼具堅韌與精緻，天然的紋理構成獨特的視覺圖案。並在此結構中，將22K 5N紅金薄層精巧地嵌入，溫暖的光輝透過半透明石英輕柔閃爍。這些元素的結合創造出絕美的光影效果，展現了K金的細膩與石英的天然力量之間的優雅交融。

RM 74-02腕錶的核心跳動著CRMT5機芯，這是一款品牌自製的自動上鍊陀飛輪機芯，其底板和橋板分別採用18K 5N紅金和18K 3N黃金打造。機芯採用鏤空設計，結構複雜且頗具立體美感，陀飛輪穩居其中，確保精準走時。一枚由紅金和鉑金製成的可變幾何結構自動盤為腕錶提供動力，動能從快速上鍊發條盒中流暢釋放，透過精密嚙合的漸開線齒輪傳輸，確保腕錶能夠持續50小時卓越性能。精心雕琢的扇形邊緣倒角刻度圈，突顯機芯的線條之美，而手工修飾的細節更為腕錶再添一抹精緻與優雅。

無論是前作的Gold Quartz TPT®金箔碳纖維材質，或是全新獨特的Gold Quartz TPT®金箔石英纖維材質，RM 74-02自動上鍊陀飛輪腕錶完美體現了技術與藝術的結合，創造出真正的計時傑作。

關鍵字：

Richard Mille, 腕錶

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