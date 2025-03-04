fb ig video ETtoday search mobile

說流行／蔡秀彬曬FENDI Mamma Baguette新包！亮點進化、超美配色一次看

>

記者鮑璿安／台北報導

2025春夏之際，時尚圈矚目的IT包也悄悄登場，FENDI 重新演繹當家Mamma Baguette包款，形塑出更加柔軟經典的樣貌，搭配上抽繩元素和FF LOGO 包扣成為大勢單品，連韓星蔡秀彬、李聖經也都親自示範，盡顯溫柔格調。

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。（圖／品牌提供）

相信大家對於Baguette包都不陌生，作為FENDI的標誌性文化之一，FENDI第三代女傳人Silvia Venturini Fendi在1997年打造了Baguette包款，以法棍麵包為靈感，細長造型並點綴上不敗的符碼FF Logo，成為不隨時間流逝而更迭的象徵性元素。而後又遇上了《慾望城市》影集的神級助攻加持，主角凱莉哪怕是在街上被搶也不忘來上一句：「It’s not a bag, it’s a Baguette！」（它不是一個包，它是Baguette！）就足以證明它的魅力無窮。

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

而Mamma Baguette時隔25年在2025春夏系列隆重回歸，也順應時下對於大尺寸包款的熱愛，全新的Mamma Baguette在細節上注入新意，採用如奶油般柔軟的奢華納帕皮革，手感溫潤療癒，抽繩開合設計則為點睛之筆，突顯現代女性的柔美氣質。代表性元素包括長方形包身、翻蓋和現在運用高超工藝鑲嵌皮革的 FF LOGO 包扣，向 FENDI 的皮革工藝致敬。Mamma Baguette 包款有大中小三種尺寸，在淡粉色、鼠尾草綠色和抹茶綠色的鮮亮調和之下，熠熠生輝。

FENDI 也邀請英國流行歌手 Jade Thirlwall 合作，詮釋Mamma Baguette伴隨她融入生活的狀態，以立體刺繡傳遞迷人風采。而韓星蔡秀彬、李聖經也不約而同拎上Mamma Baguette，身穿溫柔的套裝進行疊搭，順應Z世代對於掛飾配件的熱愛，品牌也一併推出了新款皮包吊飾，可在包款上掛上蓬鬆毛茸茸的鳳梨、皮革蜂蜜罐造型吊飾，隨心呈現個性化特質，也讓包款話題持續延燒。

▲▼ fendi 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ fendi 。（圖／翻攝自IG）

▲李聖經與蔡秀彬也不約而同拎上Mamma Baguette。（圖／翻攝自IG）

同時，BOTTEGA VENETA 最新的2025春夏系列CIAO CIAO 體現了前任創意總監Matthieu Blazy的設計精華之處，並傳遞著義大利根源的奢華美學，運用 Intrecciato 編織工藝與金屬繩結元素，黃銅扭結使其看起來更加極簡耐看，命名上也擁有「你好」與「再見」的雙重寓意，伴隨大家走過愉悅時刻。

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2025春夏系列CIAO CIAO 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

說流行, FENDI, MammaBaguette, 春夏, 2025

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【讓專業的來XD】空拍機被老鷹當獵物抓走 靠定位爬山找回

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

安格斯12星座一周運勢3／3-3／9　金牛情緒易爆發、射手可能舊愛回歸

安格斯12星座一周運勢3／3-3／9　金牛情緒易爆發、射手可能舊愛回歸

抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人

抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你 IU白背心配珠寶美翻　驚喜合體「臉蛋天才」車銀優 趙露思、虞書欣如何維持「幼態臉」？緊緻輪廓線、蘋果肌靠6招保養法 奧斯卡紅毯／Lisa穿西裝致敬007網友不買單　楊紫瓊藍禮服巧搭珠寶更精緻 米蘭時裝周／《墨雨雲間》王星越帥氣看秀！GA礦物色調回歸本源優雅 大秀直播 ／ Jisoo帶「灰塵」飛巴黎　3／4晚上和珉奎一起看DIOR最新女裝 最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面