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陳慧琳、郭雪芙私服曬Chloé新托特包！金鏈多背法彰顯法式高質感

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記者鮑璿安／台北報導

隨著2025春夏大包潮流持續發酵中， Chloé新款Spin托特包順勢擠入夯包清單之一，無論是通勤或是日常實用都非常適合，運用柔軟廓形打造時髦張力，連香港女星陳慧琳、郭雪芙以及KOL許路兒都已經搶先曬包，新成員一定要認識。

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲（依序）陳慧琳、郭雪芙以及KOL許路兒都已經搶先曬Spin托特包。（圖／品牌提供）

Chloé創意總監Chemena Kamali引領品牌標誌性的波西米亞風格進入全新篇章，而她所操刀的新包款終於揭曉了，這次帶來Spin托特包，特色之一是質感細膩的亮面粒紋牛皮，在光線下流轉低調奢華的光澤紋路，包款上以金色鏈條飾牌點綴，向Chloé靈魂動物無拘之馬致敬， 垂掛在包身中散發法式美學。

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

陳慧琳以優雅的荷葉邊上衣搭配牛仔褲呈現唯美風格，而她手拎Spin托特包，成為造型中的一大亮點，郭雪芙以及許路兒則示範更加休閒俐落的背法。此次包款提供黑色、米白、陶土棕、深藍、湖水綠、法蘭絨灰多種色選，以及大、中、小三種尺寸，容量大且耐裝，當然也可將手把用金屬圈環豎起做手提，自然就擁有精緻日常態度。

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時隔25年歲月， FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。 Mamma Baguette 包款誕生於 1990 年代末期，是為了向 FENDI 品牌創辦人暨女掌門人 Adele Casagrande Fendi 致敬，同時也是 Baguette 包款之母，是 Silvia Venturini Fendi 於 1997 年設計之經典包款的加大版本。

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

Mamma Baguette 採用口蓋包的翻蓋設計，打造出更加修長寬大的空間提供置物，並以 FF LOGO 造型的包扣成為點睛之筆，如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革搭配抽繩封口呼應女性柔美特質。同時也一口氣帶來多種配色，鴿灰色、黑色、白色，以及淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等，清新渲染穿搭；或是入手季節限定花朵圖案刺繡、黑色蟒蛇皮款式，體現品牌奢華工藝美學。

關鍵字：

Chloé, 2025春夏, Spin, 陳慧琳, 郭雪芙, 許路兒

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