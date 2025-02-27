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《難哄》白敬亭被封現偶男神！私下穿搭也是桑延風　保養＋運動絕對自律

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陸劇《難哄》白敬亭演「桑延」從全網失望到現偶男神！私下穿搭也超桑延，31歲演高中生靠自律保養＋運動

▲《難哄》播出後白敬亭靠出色演技表現被封為現代偶像劇男神。（圖／影視劇《難哄》微博、白敬亭小紅書）

圖文／CTWANT

陸劇《難哄》未開播先轟動，但一開始選角卻遭到書迷高度反對聲量，紛紛認為白敬亭跟章若楠皆與原著設定差太多，白敬亭因過於白淨斯文的外表不被期待，應該要再找濃顏粗獷一點的大帥哥，不過《難哄》播出後白敬亭靠出色演技表現被封為「現代偶像劇男神」。尤其31歲演高中生完全無違和感，帶點憂鬱的氣質也深受好評，私底下的白敬亭為了保持顏值與身材也非常努力，趕快來看看小白的保養方法有哪些？

陸劇《難哄》白敬亭演「桑延」從全網失望到現偶男神！私下穿搭也超桑延，31歲演高中生靠自律保養＋運動

▲白敬亭31歲演高中生完全無違和感。（圖／取自影視劇《難哄》微博）

陸劇《難哄》白敬亭保養方法：注重防曬＋擦眼霜跟精華

白敬亭提到因皮膚白容易長斑所以就非常注重防曬，不管晴天、陰天都會擦防曬，難怪他的皮膚白裡透紅，也沒什麼細紋與小斑點。白敬亭分享從小笑起來就會有眼尾細紋，所以他晚上除了卸妝清潔、敷面膜外，最重視擦眼霜以及精華液，尤其眼尾還會「敷眼霜」加強呵護，最後還會擦乳霜。白敬亭的私下穿搭也超級桑延風，根本就像是在看《難哄》劇照。

陸劇《難哄》白敬亭演「桑延」從全網失望到現偶男神！私下穿搭也超桑延，31歲演高中生靠自律保養＋運動

▲白敬亭私下穿搭也超級桑延風。（圖／取自白敬亭小紅書）

陸劇《難哄》白敬亭保養方法：運動護膚法

白敬亭是出了名的愛運動，高強度運動不僅幫助維持好身材，因為整體的血液循環好，連帶使皮膚狀態也保持在巔峰狀態，運動能幫助排毒也比較不會水腫，《難哄》裡面的白敬亭臉部狀態真的超級緊實。

陸劇《難哄》白敬亭演「桑延」從全網失望到現偶男神！私下穿搭也超桑延，31歲演高中生靠自律保養＋運動

▲白敬亭靠高強度運動維持好身材。（圖／取自白敬亭小紅書）

陸劇《難哄》白敬亭保養方法：減肥就是靠少吃＋鍛鍊

不吃油、不吃甜，加強鍛煉，每天有氧＋無氧至少會練1.5小時，如果遇到減脂時期就會做有氧40幾分鐘＋無氧鍛鍊來加強燃脂，這樣整體身型才會更緊實。

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▲白敬亭愛運動（圖／取自白敬亭小紅書）

如果想要跟白敬亭一樣擁有超強皮膚狀態除了靠運動鍛鍊外，也可以使用保養品來加強呵護。像是IPSA全新上市的#藍寶瓶主打幫皮膚修護受損膚況以及啟動肌底循環，特別適合覺得皮膚出現乾燥粗糙、失彈暗沉等老化現象的你，就像幫皮膚做運動般擦出紅潤好氣色。

陸劇《難哄》白敬亭演「桑延」從全網失望到現偶男神！私下穿搭也超桑延，31歲演高中生靠自律保養＋運動

▲IPSA 日夜全能修護藍精華 50ml／3,600元。（圖／廖怡婷攝）

另外推薦一款則是由DARPHIN朵法新推出的精華水，特別適合壓力過大、視覺年齡比實際年齡更老的你，這款精華水使用完美的油水比例9：1（水：精油），主打能幫助肌膚強化鞏固屏障，添加抗老成分能幫肌膚加強修護與補充營養，讓肌膚更飽滿、緊緻、澎彈。

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▲DARPHIN朵法 金緻再生奢光精華水 150ml／ 2,800元。（圖／廖怡婷攝）

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關鍵字：

周刊王, 陸劇, 難哄, 白敬亭, 穿搭, 保養

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