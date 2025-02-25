星巴克2／25推「第二杯半價」　大杯以上就有優惠

▲星巴克今推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雖氣溫仍然微冷，但大部分民眾也慢慢感受到春意降臨，星巴克今（2／25）推出春季優惠，消費者至店購買大杯現做飲品，再多帶一杯可享半價優惠，讓咖啡提供更悠閒的暖意，開啟春日的浪漫情懷，而CAMA CAFE的限定飲品優惠也即將進入尾聲，已領券的會員們別忘記在2／28前使用完畢。

星巴克今限定一天推出「相約賞櫻喝咖啡 第二杯半價」優惠，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價），並限當場一次領取。

優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但幾乎全台所有門市除機場管制區外，都可享有此項優惠，無論揪打氣或是一次灌兩杯，都可以輕鬆享有小確幸。請注意其優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

CAMA CAFE推出的2月會員優惠即將進入尾聲，已領券的會員們，至店購買雙冠莊園精品系列咖啡，不限冰熱與尺寸，會員憑券可享有任選單杯折10元、任選兩杯88折優惠，最後使用期限為2／28，記得把握最後機會。