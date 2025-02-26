星巴克3大賞櫻門市　在都市中也能喝咖啡邊賞櫻

▲星巴克公佈旗下3間賞櫻門市，圖為林口文化三門市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春日櫻花盛開，星巴克3家特色門市周邊正值櫻花綻放時節，為咖啡愛好者打造獨特的賞櫻品味空間。同時新莊宏匯廣場也推出限時櫻花林活動，讓民眾不必遠赴日本，就能享受浪漫的櫻花之旅。

林口文化三門市以三色櫻街景聞名，目前正值櫻花盛放，粉嫩花景成為許多顧客打卡留念的熱點，此外，附近的林口中山門市，周邊也有櫻花盛開的街道，店內設計更巧妙融入櫻花元素，門市以高挑天花板搭配三座高低層次相間的造型垂管，營造出宛如置身櫻花樹下的獨特感受。

林口中山門市的藝術牆面運用櫻花粉、豆沙紅等深淺色彩，與整體櫻花主題相呼應，建築風格也頗具日本韻味，略微抬高的屋基、層疊黑色琉璃瓦的屋頂，以及大量採用木材與大地色系的設計，展現出內斂典雅的日式風格，讓賞櫻體驗更添風情。

▲林口中山門市。

位於陽明山的星巴克草山門市，同樣擁有美不勝收的櫻花景致。門市戶外區櫻花紛紛盛開，搭配美式風格的白色木造建築和周圍的綠茵草地，構成一幅令人心曠神怡的春日畫卷。

新莊宏匯廣場也在春櫻浪漫時節推出特別活動，即起至4／7在一樓咖啡廊道東側入口處，打造粉嫩唯美的櫻花林，讓顧客不必跋山涉水，就能在購物中心內與櫻花浪漫邂逅。

業者表示，從3／8至3／9以及3／15至3／16推出「春日浪漫噴花．打卡送好禮」活動。超級匯會員全館消費滿300元，或新加入宏匯廣場LINE好友，即可至一樓贈品處兌換「櫻花林拍立得」一組。顧客將拍立得照片上傳至宏匯廣場臉書指定貼文，有機會抽中清新雅緻的10／10擴香。