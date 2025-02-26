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試開箱／絲滑如生巧克力般的霧面唇膏！金色唇膏盒像路易十六首飾

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記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供

唇膏是女人一生不可或缺的單品，隨著科技的進步，唇膏不只是呈現好氣色，更是讓人療癒、時尚的單品，近期有兩款厲害的唇膏系列登場，從質地到包裝都展現極上奢華，重點是千元就可以擁有。

＃sisley 植物紅絲絨奢霧唇，售價1900元

唇膏,sisley,CELINE,彩妝,試開箱。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

身為貴婦保養的代名詞，sisley專注研發出能帶給肌膚養護的彩妝系列，這次再度研發出全新植物紅絲絨奢霧唇，乍聽之下好像擔心會有過乾、顯唇紋的問題，但每一支單品都以植物水潤保養晶萃為基底，因此柔霧妝感實則可以創造出宛如填鵝絨般的絲滑質感，一抹上癮。

唇膏,sisley,CELINE,彩妝,試開箱。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

植物紅絲絨奢霧唇總共推出四大色系、共12支不同的色選，可以滿足每個女性日常派對等需求，在包裝上也延續其唇彩系列的傳統，運用不過時的動物紋路，運用金色為基底，打造出補妝也非常吸睛的唇彩單品。

＃CELINE LE ROUGE CELINE 唇膏系列，售價2900元

唇膏,sisley,CELINE,彩妝,試開箱。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

去年才剛剛跨足美妝市場的CELINE首波單品就以「凱旋紅」唇膏亮相，2025年才剛剛開始，就再度發表多達15個顏色的唇膏系列，緞面質地直接把伸展台上的設計服飾面料結合在美妝之中，帶有細緻光澤以及絲滑觸感，更是體現在妝效以及使用的膚感。

唇膏,sisley,CELINE,彩妝,試開箱。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

更令人驚豔的是包裝設計採用18世紀末的法國古典主義，比擬路易十六的黃金首飾，非常具有精品質感，而且唇膏膏體也散發70年代玫瑰與脂粉相互重合的復古柔和氣息，為女性打造獨特態度與時髦感。

關鍵字：

唇膏, sisley, CELINE, 彩妝, 試開箱

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