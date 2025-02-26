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春夏時髦行李箱連假出遊必備！胖胖箱KK50-2新色絕美　還有凱特王妃愛牌

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228連假出遊必備！時髦行李箱特搜：CROWN、American Tourister、萬國通路…凱特王妃愛牌BRIC`S優雅又高級

▲春夏必收行李箱款式。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

即將迎來228連假，美好假期，無論是安排出遊、旅行、度假，都需要一咖好推又能裝的行李箱。這次就來特搜2025春夏必收行李箱款式，各種實用尺寸，連英國凱特王妃最愛的BRIC'S都有！

行李箱推薦：American Tourister「ROLLIO」系列

American Tourister「ROLLIO」系列以閃粉、金屬炫光等元素加入旅行箱，不僅時髦還很酷帥，打造出2025最潮出遊單品。

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▲American Tourister ROLLIO行李箱。（圖／品牌提供）

ROLLIO行李箱除了繼承榮獲紅點設計大獎的獨特外觀並加入最新流行元素，最重要的是依舊擁有「美型、耐用」的特色，品質一如以往，就用金屬炫光閃爆時髦旅行。

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▲American Tourister ROLLIO可擴充行李箱18吋／6,800元，28吋／9,800元。（圖／品牌提供）

行李箱推薦：萬國通路eminent全新升級KK50-2系列

萬國通路eminent經典熱銷款KK50-2系列旅行箱以丁香藍、燕麥奶、鴿子灰、橄欖綠等色彩柔美登場，為旅途注入一抹高雅氛圍。

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▲萬國通路KK50-2行李箱全新升級並帶來新色。（圖／品牌提供）

同時，KK50-2系列迎來升級，並進行了型號調整。不僅保留了最受歡迎的質感爆款特色，同時在設計感與功能性上進行全面加強。是長途旅行與家庭出行最佳選擇，提供大容量的自由收納空間和簡單卻井井有條的收納分層，滑順的靜音輪也讓旅行更加輕鬆，讓每次旅行輕鬆無憂。

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▲萬國通路eminent KK50-2 前開可擴充防爆拉鍊箱（24吋、28吋、28.5吋）／9,580元～11,580元。（圖／品牌提供）

行李箱推薦：BRIC'S Bellagio系列

來自義大利的「BRIC'S」是優雅高級感代名詞，也是英國凱特王妃摯愛，這次Bellagio系列全新亮相，旗下的明星產品拉桿箱、胖胖箱以義大利古典美學，搭配現代流行元素，展現出高端奢華質感。

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▲BRIC'S是英國凱特王妃的愛牌。（圖／品牌提供）

升級的新款Bellagio行李箱，將拉桿結構改為新的D型結構增加穩定性，拖行時拉桿不易搖晃，同時加大拉桿握把也更符合人體工學。箱內設計也很實用，可拆卸內裝設計可輕鬆拆卸清潔，所有箱款均附帶半透明保護套，為行李箱提供額外保護，減少刮痕及磨損，提升旅行中的使用便利性與耐用性。

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▲BRIC'S Bellagio Trunk 拉鍊拉桿箱_29吋米白／25,800元，Bellagio拉鍊拉桿箱_30吋橄欖綠／24,800元。（圖／品牌提供）

行李箱推薦：CROWN BOXY系列

極具實用性的CROWN BOXY系列，特別為旅行設計的多功能功能與時尚色彩，擁有水空藍、蜜桃粉橘、燕麥奶白、粉色等繽紛色彩，無論是偏愛甜美的柔和色調，還是喜歡鮮亮的色彩，都能輕鬆融入旅行穿搭。

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▲CROWN BOXY行李箱。（圖／品牌提供）

同時因應不同收納需求，尺寸容量橫跨21吋、26吋及29吋，無論是冬季的外套、圍巾，還是長靴、帽子等，BOXY都能完美容納，滿足現代旅客對行李箱的多重需求，讓旅行更加便捷與風格出眾。

▲CROWN BOXY_嫩粉色26吋／9,580元，BOXY_燕麥奶白21吋／7,980元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 行李箱, 出遊

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