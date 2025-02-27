快和車銀優、朴圭瑛穿同款！韓牌SATUR台北開店　限定「芒果T」必收

▲南韓品牌SATUR在台北赤峰街開店。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

又有韓牌在台灣逛得到了！由南韓女星朴圭瑛代言的SATUR選在台北的赤峰街開設獨立店面，是溫暖木質調的舒服空間，服裝都很適合日常，但從抽繩、扣子等細節能看到不少巧思，各種圖案的T恤琳瑯滿目，台灣限定的芒果圖案T恤絕對是必買第一名，還有顏色超多的棒球帽、車銀優曾在《犬系戀人》中穿過的針織外套，都好看、好搭配，實穿又時髦。

▲朴圭瑛穿上代言的SATUR服裝，展現多變風格。

SATUR是個很年輕的品牌，2020年才創立，名字來自星期六的英文「Saturday」，希望呈現周末悠閒自在的樣貌，讓每個人都能找到屬於自己的星期六穿搭。走進店內，會發現T恤的比例不少，SATUR在南韓甚至開了T恤專賣店，除了基本的Logo素色款式，還有各式印花圖騰的設計，其中愛心、太陽是熱賣冠軍，都有非常多顏色選擇，台灣首店當然要有限定款，於是芒果躍上T恤，以手繪感的線條呈現，很具代表性。

▲台灣限定的芒果圖案T恤，2,630元。





▲太陽圖案T恤，是南韓熱賣冠軍的款式，2,630元。





▲帽T在口袋處以鉚釘裝飾，4,480元。





▲SATUR棒球帽顏色很多，就怕選擇困難，1,990元。

許多小細節讓人感受到SATUR的特色，例如運動外套有一顆扣子，可以敞開拉鍊、扣上扣子，穿出不一樣的風格，帽T的口袋兩側有鉚釘，多了點講究。棒球帽點綴品牌字首「S」的立體刺繡，硬挺材質讓帽型更能修飾臉部輪廓，實搭的色系一字排開超吸睛，兼具休閒與經典魅力。

▲車銀優在《犬系戀人》中穿SATUR針織外套。





▲SATUR針織外套男女款皆有，4,760元。





▲柳演錫在《現在撥打的電話》中穿SATUR運動套裝。





▲SATUR運動外套4,990元、長褲4,180元。

不少韓星都穿過SATUR服裝，朴圭瑛是品牌代言人，穿遍各種不同款式，展現非常多樣風格，可以甜美也可以個性，車銀優在《犬系戀人》中穿了綠色針織外套，讓襯衫與領帶的上班族造型多了年輕特色，柳演錫則在《現在撥打的電話》中穿SATUR運動套裝，十分英挺。

【這些韓牌也在台灣開店】

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD（MFG）

原為1972年由設計師Marithé Bachellerie和Francois Girbaud於法國創立，近年轉身到了南韓爆紅，是旅行時必逛品牌之一，日前在台北信義區開店，服裝、配件品項齊全，秋冬的帽T、春夏T恤都很受歡迎，尤其Logo款更是不敗。

Mardi Mercredi

大家應該都感受到鋪天蓋地的小雛菊威力，無論長袖、短袖、針織衫還是T恤，Mardi Mercredi用小雛菊圖案征服了大票人心，去年下半年正式進軍台灣，除了百貨公司，也在台北東區開了兩層樓的旗艦店，包括女裝、運動系列、童裝通通有，完整複製在南韓逛店的感受。

Matin Kim

Matin Kim創立於2018年，與Mardi Mercredi、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD在南韓合稱「3M」，在誠品生活南西開設台灣首店，以黑、白、灰、銀為基底，走的是較冷調的風格，除了帶有個性的服裝，鐵牌裝飾的包款也很具代表性，有各種尺寸、樣式，各具特色。