米蘭時裝周／肖戰助陣TOD’S示範義式美學！FERRAGAMO Hug包掛腰上超吸睛

記者鮑璿安 ／米蘭報導

米蘭時裝周已經來到尾聲，全新的2025秋冬系列亮點不斷，像是TOD’S作為義式美學的代表之一，本季以流暢的大地色調打造實穿性極高的服飾以及鞋履單品；而FERRAGAMO在創意總監 Maximilian Davis帶領下，用舞蹈世界翩翩起舞的柔美元素進行構想，標誌性Hug 包款直接成為腰帶般掛上身超吸睛，都是話題焦點。





▲大陸男星肖戰看秀。（圖／品牌提供）





▲法國總統尼古拉薩科吉的妻子Carla Bruni親自穿上雕塑感連衣裙現身秀場。（圖／品牌提供）

TOD’S的秀場有許多精彩故事可以訴說，透過藝術家 Nelly Agassi的精彩表演以回收皮革碎片構成的雕塑感連衣裙樹立在中央，並驚喜邀請前任法國總統尼古拉薩科吉的妻子Carla Bruni親自穿上身，手持象徵工藝與傳承的針，展現對品牌工藝的崇高致敬。而品牌大使大陸男星肖戰也來到現場助陣，身穿簡約的大衣和西裝褲造型亮相，展現他撼動時尚圈的超強影響力。





▲創意總監 Matteo Tamburini在本季打造出堅韌又優雅的女性形象，外套呈現修長、流暢剪裁，並延續一貫的大地自然色彩。（圖／品牌提供）





▲TOD’S 2025秋冬女裝系列重點配件包款鞋履。（圖／品牌提供）

創意總監 Matteo Tamburini在本季打造出堅韌又優雅的女性形象，外套呈現修長、流暢剪裁，並延續一貫的大地自然色彩，材質則運用Pashmy絨面皮革或柔軟牛皮顯得柔軟親膚。鞋履方面，聚焦在以磨砂蟒蛇皮打造的 Gommino Glove，經典 W.G.短靴改造成刷色切爾西靴款，標誌性的 Di Bag Folio帶來超大與小號兩種尺寸，取得實用性與時髦感的極佳平衡。





▲FERRAGAMO創意總監 Maximilian Davis再度引領大眾進入自由奔放的舞蹈世界，此次靈感交織 1920 年代與 1980 年代的視覺元素。（圖／品牌提供）

延續2025春夏系列的想像，FERRAGAMO創意總監 Maximilian Davis再度引領大眾進入自由奔放的舞蹈世界，此次靈感交織 1920 年代與 1980 年代的視覺元素，表達愛與渴望的熱烈紅色花瓣鋪滿伸展台，服裝廓形也變得柔軟起來，統一配色的內搭、翻領西裝和長版大衣譜出輕快節奏。而Hug 包款也被縮小呈現在服裝口袋上，搭配品牌標誌性的Gancini馬蹄鐵雙鉤，呈現鮮明的辨識度。

Ferragamo 80年代廣告與經典鞋履中繁花盛放的元素，也直接轉化為鞋履設計，以歐根紗、皮革與緞面打造的花卉裝飾，綻放於杏仁形鞋頭高跟鞋，或纏繞於涼鞋的腳踝與小腿。近來受到矚目的Hug 包款不再只停留在手中，而是以雙層設計並以腰帶固定於身側，時時刻刻吸引大眾視線。