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奧斯卡紅毯／艾瑪史東禮服偷藏反光板超閃　蓋兒加朵大紅裙撞色地毯也不怕

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記者李薇／台北報導

第97屆奧斯卡紅毯星光熠熠，男女星都穿上華服亮相，兩度封后的艾瑪史東（Emma Stone）以一頭充滿復古感的俏麗短髮，搭配銀白色深V禮服展現纖細好身材；憑藉《神力女超人》走紅的蓋兒加朵（Gal Gadot）則選擇一套大紅色的緞面平口禮服，利用金色頸鏈整個人簡潔俐落；《黑寡婦》﻿史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）運用深藍色絲絨禮服搭配長手套，復古質感十足。

▲艾瑪史東,蓋兒加朵,史嘉蕾喬韓森,Louis Vuitton,Mugler,時尚,穿搭,奧斯卡。（圖／路透社）

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▲艾瑪史東身穿Louis Vuitton禮服超閃。（圖／路透社）

在短短7年內2次成為奧斯卡影后的艾瑪史東憑藉精湛演技，獲得觀眾與評審的認可，這次走上紅毯她穿上Louis Vuitton特別為她設計的禮服，簡約修身的V領設計順著曲線而下，仔細近看會發現整套衣服是由一顆顆圓形亮片打造，難怪在攝影燈光下特別閃耀。

▲艾瑪史東,蓋兒加朵,史嘉蕾喬韓森,Louis Vuitton,Mugler,時尚,穿搭,奧斯卡。（圖／路透社）

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▲蓋兒加朵禮服跟紅毯撞色也不怕。（圖／路透社）

因《神力女超人》讓人印象深刻的蓋兒加朵在紅毯上挑選了一襲紅色的平口禮服，在腰間的裙擺利用多層次的布料抓皺，讓整個裙擺看起來更有份量，在髮型上透過中分的俐落包頭，將焦點放在頸肩金色宛如羽毛般的短版項鍊，讓整個人看起來簡潔有力。

▲艾瑪史東,蓋兒加朵,史嘉蕾喬韓森,Louis Vuitton,Mugler,時尚,穿搭,奧斯卡。（圖／路透社）

▲艾瑪史東,蓋兒加朵,史嘉蕾喬韓森,Louis Vuitton,Mugler,時尚,穿搭,奧斯卡。（圖／路透社）

▲史嘉蕾喬韓森絲絨禮服超有復古風。（圖／路透社）

曾被選為是「世界最性感女性」的史嘉蕾喬韓森穿上Mugler所設計的深藍色絲絨禮服亮相，利用布料的特色在胸前大U領製造出皺摺，搭配同色的長版手套，搭配線條簡約的閃鑽項鍊以及耳環，整個人看起來女王氣場滿分。

關鍵字：

艾瑪史東, 蓋兒加朵, 史嘉蕾喬韓森, Louis Vuitton, Mugler, 時尚, 穿搭, 奧斯卡

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