吳姍儒：私密保養不該是取悅別人　而是愛自己的表現

▲吳姍儒出席私密處保養代言。（圖／品牌提供、翻攝自FB/吳姍儒Sandy Wu）

記者曾怡嘉／台北報導

吳姍儒（Sandy）以一身粉紅色長洋裝現身保養品牌代言，臉上洋溢著幸福藏不住，升格二寶媽的她和大家分享私密保養的重要性，她說：不少人想到私密保養，都是為了取悅另一半，但其實女生應該做好清潔，愛自己多一些，才有餘力愛別人，好的清潔習慣從小養成，少點麻煩也能多點健康。

▲身穿粉紅色長洋裝，洋溢幸福笑容。

Sandy分享，不少年輕女生追求私密處完美無瑕，但因為每個人都長不一樣，所以不需要追求完美，只要追求提升，比原來的更好就好，或是本來狀態就不錯，就繼續維持它。

▲Sandy被網友誇越生越美。

她也大方透露自己的保養心法，洗澡的時候按三下護理油清潔，擦乾後在按三下做保養，隨身可以攜帶茉莉益生元噴霧，像是生理期或是運動過後可以噴一下，或是有時腋下和胸口的汗腺較發達，也可以噴一噴保持芬芳，她強調千萬不要為了別人保養自己，保養應該純粹是為了自己。

年底生完女兒的她，也不急著瘦身，反而是從控制飲食下手，早上會吃優格和水果或是補充奶蛋 讓情緒穩定 澱粉中午吃 調味盡量清淡 晚餐陪孩子吃飯 喝湯有肉有菜 少吃澱粉 一整天飽足感也夠，最重要的是每天都要喝海量的水，被問及是否有體重壓力？她則笑稱：「衣服穿不下的話就再買，不過即便不量體重對於身型變化也算敏感，不過現階段是不想去想體重這件事。」