有一種美叫「劉詩詩」！與90後女星合照從容優雅　網讚真的是古裝女神

▲劉詩詩主演的《掌心》收官。（圖／取自劉詩詩微博，下同）

圖文／CTWANT

劉詩詩主演的《掌心》一劇收官，她也在個人微博分享了與角色「葉平安」相遇的點滴與感謝《掌心》的工作人員，隨手分享了與《掌心》演員們的合照，網友也大讚劉詩詩依舊是氣質溫柔美，就算與比她年紀小好幾歲的女星一起拍照顏值不輸外，還是那麼從容優雅大氣，來看看劉詩詩的保養以及維持身材的減肥法都有哪些？

《掌心》劉詩詩保養方法：保養不能偷懶一定會擦防曬

劉詩詩分享要維持好膚況就是保養不能偷懶，堅持擦防曬然後早上再搭配一些按摩手法輔助，長期維持下來真的會感覺到有效果。

《掌心》劉詩詩保養方法：學習芭蕾舞、減少主食

曾分享自己以前也是喝水都會胖的體質，為了想要變瘦開始學習芭蕾舞以及搭配「少吃主食澱粉」，但也不用完全放棄，只是要吃得比平常少，然後增加蛋白質、蔬菜就可以。

《掌心》劉詩詩減肥方法：保持身材就是少量多餐

劉詩詩曾在採訪時提到她維持身材習慣就是少量多餐，每餐都不會吃得太飽，這樣正餐也不會過度進食，餐與餐中間如果餓的話就搭配無糖優格或者營養健康的食物，不要選熱量太高的。

《掌心》劉詩詩減肥方法：每天至少喝8杯水

劉詩詩維持少量多餐的秘訣就是餐前喝水，這樣能增加飽足感又沒有熱量，還能加強身體代謝，因此她除了餐前喝水之外，每天也一定都要喝到8杯水（2000cc以上）。

▲劉詩詩維持少量多餐的秘訣就是餐前喝水。（圖／取自liushishi_lss IG）

《掌心》劉詩詩減肥方法：靠牆站讓體態更好

劉詩詩分享想到什麼應該要去執行而不是光提醒自己，她之前拍攝古裝戲時發現自己體態不好看需要調整，就開始練習肩膀下沉、收緊核心、不要駝背，可以貼牆壁站，讓後腦勺、肩膀、臀部、腿都貼著牆壁。

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