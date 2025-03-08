fb ig video ETtoday search mobile

《魔女》盧正義不只臉蛋天才、私服還超有質感　黑色系穿搭氣場太強

>

《魔女》盧正義不只臉蛋天才、私服還超有質感！黑色系穿搭：針織衫＋長靴、鬆弛感滿分，高領挖肩洋裝氣場太強

▲盧正義被稱為「女版車銀優」。（圖／盧正義IG）

圖文／CTWANT

改編自姜草人氣同名網路漫畫的《魔女》，話題持續攀升，由GOT7朴珍榮與「MZ世代代表演員」盧正義主演，劇情描述隨著喜歡自己的男人都非死即傷，而被稱爲魔女並選擇獨自生活的一個女人，和試圖從死亡法則中救出她的一個男人，展開彼此救贖的懸疑羅曼史。

《魔女》盧正義不只臉蛋天才、私服還超有質感！黑色系穿搭：針織衫＋長靴、鬆弛感滿分，高領挖肩洋裝氣場太強

▲《魔女》改編自姜草人氣同名網路漫畫。（圖／friDay影音提供）

被稱為「女版車銀優」的盧正義，不只顏值炸裂、演技精湛，雖然在劇中多以休閒裝扮為主，不過私底下的她可是衣品超高，而且善用黑色系，這次就來一窺盧正義的私服穿搭技巧！

《魔女》盧正義不只臉蛋天才、私服還超有質感！黑色系穿搭：針織衫＋長靴、鬆弛感滿分，高領挖肩洋裝氣場太強

▲盧正義私服善用黑色系穿搭。（圖／盧正義IG）

《魔女》盧正義的黑色穿搭技巧：柔軟針織衫＋長靴

針織衫的柔軟材質最能代表女性溫柔甜美的風格，盧正義穿上黑白條紋針織衫，肩上綁帶設計讓平凡上衣更有造型感，下半身搭配短裙＆長靴，色系延續黑色調，不只修身還增添個性感，整體風格還帶有滿滿的鬆弛！

《魔女》盧正義不只臉蛋天才、私服還超有質感！黑色系穿搭：針織衫＋長靴、鬆弛感滿分，高領挖肩洋裝氣場太強

▲盧正義曬出前往巴黎看DIOR 2025秋冬大秀。（圖／盧正義IG）

《魔女》盧正義的黑色穿搭技巧：毛絨外套＋牛仔褲

盧正義這套以毛絨外套＋牛仔褲的穿搭，就是既正式又不失優雅感的風格。黑色毛絨材質、蓬鬆柔軟感非常討喜可愛，內搭的上衣露出綁帶蝴蝶結領造型更是畫龍點睛，就是營造又甜又帥的大亮點！

《魔女》盧正義不只臉蛋天才、私服還超有質感！黑色系穿搭：針織衫＋長靴、鬆弛感滿分，高領挖肩洋裝氣場太強

▲盧正義以小香風毛絨外套搭配牛仔褲，既正式又不失優雅感。（圖／盧正義IG）

《魔女》盧正義的黑色穿搭技巧：圓點荷葉邊挖肩洋裝

帶有復古元素的圓點荷葉邊洋裝，釋放迷人優雅氣質，再加上高領設計搭配挖肩造型，既端莊又微露性感，可鹽可甜的衝突美感好吸睛！髮型以乾淨俐落的高馬尾，搭配璀璨垂墜耳環襯托，讓盧正義看起來充滿神秘感還氣場超強。

《魔女》盧正義不只臉蛋天才、私服還超有質感！黑色系穿搭：針織衫＋長靴、鬆弛感滿分，高領挖肩洋裝氣場太強

▲盧正義穿挖肩洋裝微露性感。（圖／盧正義IG）

《魔女》盧正義的黑色穿搭技巧：拼接造型小洋裝

人人衣櫃都要有的黑色洋裝，盧正義也沒有錯過！這套出席記者會穿搭的黑色拼接白邊造型洋裝，可愛的圓領加上腰封造型，不只視覺上提高腰線讓比例變修長，黑白配色經典優雅又具奪眼球效果。再搭配黑色中筒襪＆瑪莉珍鞋，打造甜美學院風格。

《魔女》盧正義不只臉蛋天才、私服還超有質感！黑色系穿搭：針織衫＋長靴、鬆弛感滿分，高領挖肩洋裝氣場太強

▲盧正義出席記者會穿黑色拼接白邊造型洋裝。（圖／盧正義IG）

延伸閱讀
大姑給2萬「要求幫坐月子+顧大寶」　她憶2年前惡夢：叫妳媽伺候
沒看錯！老鼠會幫暈倒同伴「鼠工呼吸」　研究證實：牠的本能
原始連結

關鍵字：

周刊王, 魔女, 盧正義, 私服穿搭, 黑色系穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

高雄「暗黑球棒隊」10幾人圍車行　爆砸賓士C43畫面曝

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

排隊瘋搶的「美津濃跑鞋」炒賣價破萬　台灣發售情況曝「賣完不補」

排隊瘋搶的「美津濃跑鞋」炒賣價破萬　台灣發售情況曝「賣完不補」

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

Lisa與姊妹淘逛LV血拼　名牌包被爆紅哭娃公仔佔據

Lisa與姊妹淘逛LV血拼　名牌包被爆紅哭娃公仔佔據

林心如穿白長靴現身機場　飛巴黎見證GIVENCHY新設計師首秀 王淨自曝「很久沒長粉刺了」　保養品會和男友交換用 先看到人臉還是蛋殼？測試最深層真實的自己 長期熬夜增加猝死機率！「6個方法」教你養成早睡習慣 最厭蠢的三大星座！TOP 1自我有強烈求知慾　對不上進特別沒耐性 最迷信的三大星座！TOP 1把占卜當心靈寄託　用來逃避現實 萬寶龍致敬法拉利創辦人　亮黃筆具輪廓源自奪冠賽車

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面