《魔女》盧正義不只臉蛋天才、私服還超有質感　黑色系穿搭氣場太強

▲盧正義被稱為「女版車銀優」。（圖／盧正義IG）

圖文／CTWANT

改編自姜草人氣同名網路漫畫的《魔女》，話題持續攀升，由GOT7朴珍榮與「MZ世代代表演員」盧正義主演，劇情描述隨著喜歡自己的男人都非死即傷，而被稱爲魔女並選擇獨自生活的一個女人，和試圖從死亡法則中救出她的一個男人，展開彼此救贖的懸疑羅曼史。

▲《魔女》改編自姜草人氣同名網路漫畫。（圖／friDay影音提供）

被稱為「女版車銀優」的盧正義，不只顏值炸裂、演技精湛，雖然在劇中多以休閒裝扮為主，不過私底下的她可是衣品超高，而且善用黑色系，這次就來一窺盧正義的私服穿搭技巧！

▲盧正義私服善用黑色系穿搭。（圖／盧正義IG）

《魔女》盧正義的黑色穿搭技巧：柔軟針織衫＋長靴

針織衫的柔軟材質最能代表女性溫柔甜美的風格，盧正義穿上黑白條紋針織衫，肩上綁帶設計讓平凡上衣更有造型感，下半身搭配短裙＆長靴，色系延續黑色調，不只修身還增添個性感，整體風格還帶有滿滿的鬆弛！

▲盧正義曬出前往巴黎看DIOR 2025秋冬大秀。（圖／盧正義IG）

《魔女》盧正義的黑色穿搭技巧：毛絨外套＋牛仔褲

盧正義這套以毛絨外套＋牛仔褲的穿搭，就是既正式又不失優雅感的風格。黑色毛絨材質、蓬鬆柔軟感非常討喜可愛，內搭的上衣露出綁帶蝴蝶結領造型更是畫龍點睛，就是營造又甜又帥的大亮點！

▲盧正義以小香風毛絨外套搭配牛仔褲，既正式又不失優雅感。（圖／盧正義IG）

《魔女》盧正義的黑色穿搭技巧：圓點荷葉邊挖肩洋裝

帶有復古元素的圓點荷葉邊洋裝，釋放迷人優雅氣質，再加上高領設計搭配挖肩造型，既端莊又微露性感，可鹽可甜的衝突美感好吸睛！髮型以乾淨俐落的高馬尾，搭配璀璨垂墜耳環襯托，讓盧正義看起來充滿神秘感還氣場超強。

▲盧正義穿挖肩洋裝微露性感。（圖／盧正義IG）

《魔女》盧正義的黑色穿搭技巧：拼接造型小洋裝

人人衣櫃都要有的黑色洋裝，盧正義也沒有錯過！這套出席記者會穿搭的黑色拼接白邊造型洋裝，可愛的圓領加上腰封造型，不只視覺上提高腰線讓比例變修長，黑白配色經典優雅又具奪眼球效果。再搭配黑色中筒襪＆瑪莉珍鞋，打造甜美學院風格。

▲盧正義出席記者會穿黑色拼接白邊造型洋裝。（圖／盧正義IG）

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