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今年春夏「格紋」重返衣櫃　格紋長襪與蝴蝶結鞋完美混搭芭蕾風

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藍色格紋大衣 價格店洽 by GUCCI、藍色紗裙 價格店洽 by GUCCI、黑色襪子 NT$7,800 by GUCCI、2025春季系列高跟鞋 NT$24,900 by LONGCHAMP。

圖文／鏡週刊

無論時代如何更迭，經典總是以不同面貌呈現，永遠矗立在當下。

也許在極簡、Y2K等各種風格狂吹的同時，格紋依舊不退流行，完美融合在各種搭配造型中，厭倦總是跟風？不妨回頭找找我們時髦的老朋友「格紋」。

線條間揮灑

無關對錯，更不需在意正反，如同下定決心一般，將今日主題曲定調格紋，宣告經典即是永恆，捨棄其餘瑣碎與繁複，也能不簡單。

乖不乖都型

【靚時尚】定格

▲格紋飛行員夾克，NT$126,000 by FENDI、紫色格紋裙，NT$110,000 by Dior 。

是該好好休息，以嬰兒的姿態。穿上曾經是反叛龐克的象徵，也是乖巧學院的代表，如同內心的衝突不斷，讓自己停戰一時半刻，重新出發。

橫豎中耀眼

【靚時尚】定格

▲黑色襯衫，NT$8,580 by agnès b.、格紋長統襪，價格店洽by Dior、2025春季系列高跟鞋，NT$24,900 by LONGCHAMP。

不總是如此直白地對自己坦誠，將複雜的情緒留在最後，無需讓自己過於顯眼的時刻，一雙格紋長襪搭配蝴蝶結高跟鞋也許能就讓妳依舊耀眼。

找樂子解乏

【靚時尚】定格

▲卡其色格紋襯衫，NT$26,500 by BURBERRY、綠色格紋背心，NT$14,980 by agnès b.、綠色格紋百褶裙 ，NT$17,580 by agnès b.、綠色格紋長褲，NT$16,580 by agnès b.。

是該直面經典中的經典，但又不甘於一成不變的寂寞，那麼就學會自己找樂子吧！看似隨意實則有趣的造型，是搭配中的一點小確幸。

方格戰新番

【靚時尚】定格

▲黑灰格紋針織上衣，價格店洽 by Dior、紅色格紋裙，NT$200,000 by Dior、黑色襪子，NT$7,800 by GUCCI 、尖頭低跟鞋，NT$33,000 by FENDI。

格紋也許就像沉睡的美人，總是默默地被遺忘，但又在某些被想起來的時刻大放異彩，今年春夏請別忘了它，讓格紋重返衣櫃，成為最經典生力軍。

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關鍵字：

鏡週刊, 靚時尚, 精品, 格紋

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