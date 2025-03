今年春夏「格紋」重返衣櫃　格紋長襪與蝴蝶結鞋完美混搭芭蕾風

圖文/鏡週刊

無論時代如何更迭,經典總是以不同面貌呈現,永遠矗立在當下。

也許在極簡、Y2K等各種風格狂吹的同時,格紋依舊不退流行,完美融合在各種搭配造型中,厭倦總是跟風?不妨回頭找找我們時髦的老朋友「格紋」。

線條間揮灑

無關對錯,更不需在意正反,如同下定決心一般,將今日主題曲定調格紋,宣告經典即是永恆,捨棄其餘瑣碎與繁複,也能不簡單。

乖不乖都型

▲格紋飛行員夾克,NT$126,000 by FENDI、紫色格紋裙,NT$110,000 by Dior 。

是該好好休息,以嬰兒的姿態。穿上曾經是反叛龐克的象徵,也是乖巧學院的代表,如同內心的衝突不斷,讓自己停戰一時半刻,重新出發。

橫豎中耀眼

▲黑色襯衫,NT$8,580 by agnès b.、格紋長統襪,價格店洽by Dior、2025春季系列高跟鞋,NT$24,900 by LONGCHAMP。

不總是如此直白地對自己坦誠,將複雜的情緒留在最後,無需讓自己過於顯眼的時刻,一雙格紋長襪搭配蝴蝶結高跟鞋也許能就讓妳依舊耀眼。

找樂子解乏

▲卡其色格紋襯衫,NT$26,500 by BURBERRY、綠色格紋背心,NT$14,980 by agnès b.、綠色格紋百褶裙 ,NT$17,580 by agnès b.、綠色格紋長褲,NT$16,580 by agnès b.。

是該直面經典中的經典,但又不甘於一成不變的寂寞,那麼就學會自己找樂子吧!看似隨意實則有趣的造型,是搭配中的一點小確幸。

方格戰新番

▲黑灰格紋針織上衣,價格店洽 by Dior、紅色格紋裙,NT$200,000 by Dior、黑色襪子,NT$7,800 by GUCCI 、尖頭低跟鞋,NT$33,000 by FENDI。

格紋也許就像沉睡的美人,總是默默地被遺忘,但又在某些被想起來的時刻大放異彩,今年春夏請別忘了它,讓格紋重返衣櫃,成為最經典生力軍。

