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Jisoo小露香肩學院風美照超吸睛！車銀優新身分曝光「男神同款單品必收」

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記者鮑璿安／綜合報導

韓流影響力持續發酵中，「臉蛋天才」車銀優擁有新身分，升格服飾品牌Marithé Francois Girbaud 代言人，而Tommy Hilfiger也正式宣佈BLACKPINK成員Jisoo將擔任其2025春季系列的形象代言人。兩大韓流巨星分別為不同風格的品牌注入全新活力，Jisoo以其獨特的魅力演繹美式學院風，而車銀優則完美詮釋街頭時尚。

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲Tommy Hilfiger正式宣佈BLACKPINK成員Jisoo將擔任其2025春季系列的形象代言人 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲修身背心。（圖／品牌提供）

在粉絲期盼之下，Jisoo全新形象照終於曝光了，她身穿Tommy Hilfiger柔和剪裁的學院風單品，彰顯濃濃的美式風格，不僅以海軍藍配色條紋洋裝、正式感的金色鈕扣外套進行疊搭，Jisoo綁起馬尾的俏麗模樣也深深感染大家。JISOO 也表示 :「我的風格一直在變化，而不變的是每次和 TOMMY HILFIGER 合作都能令我感到驚艷並留下深刻印象；全新的 2025 春季系列，融合了美國傳統與精緻的簡約精神，讓我感到舒適、自信，並能夠完全地做自己。」

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星代言 。（圖／品牌提供）

▲法國街頭品牌Marithé Francois Girbaud ，正式宣布與韓星車銀優展開合作 。（圖／品牌提供）

而去年2024年底登台的法國街頭品牌Marithé Francois Girbaud ，正式宣布與韓星車銀優展開合作，「臉蛋天才」成為品牌最新代言人，而車銀優也在IG上曬出帥照與粉絲互動，他身穿標誌性的LogoT恤搭配丹寧外套，一舉一動都流露男神等級的帥氣形象。如今車銀優同款包括雙色拼接棒球帽、T恤單品都可以直接在台灣入手。

關鍵字：

Jisoo, 韓星, 車銀優, Tommy Hilfiger, Marithé Francois Girbaud

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