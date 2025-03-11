fb ig video ETtoday search mobile

張員瑛露長腿「愛心瀏海」藏亮點！16歲Ella變Miu Miu女孩機場時尚美翻

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

巴黎時裝周即將步入尾聲，機場依舊能捕捉到藝人身影，Miu Miu 品牌大使張員瑛與(G)I-DLE 成員Minnie 、MEOVV 成員Ella都現身機場，即將出席 Miu Miu 2025秋冬時裝秀，這幾位「Miu Miu Girl」的機場時尚更是頗具看點！

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲張員瑛身穿2025春夏系列的棕色夾克搭配半裙優雅現身，髮型上也延續唯美氣質，以波浪捲髮和「愛心瀏海」成為亮點 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲新生代的MEOVV 成員Ella也非常吸睛 。（圖／品牌提供）

張員瑛身穿2025春夏系列的棕色夾克搭配半裙優雅現身，髮型上也延續唯美氣質，以波浪捲髮和「愛心瀏海」成為亮點，她也不斷與鏡頭揮手比心，盡顯甜美風範。而新生代年僅16歲的MEOVV 成員Ella也非常吸睛，她以童星身分出道就被譽為是「小Jennie」，這次即將獻出首次巴黎時裝周看秀體驗，Ella換上翻領格紋Polo衫詮釋出標誌性的學院風，搭配長襪以及樂福鞋十分童趣，此外也不忘拎上撞色的Beau皮革肩背包，散發可愛稚氣。

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲Minnie 則演繹夾克與格紋洋裝的吸睛搭配 。（圖／品牌提供）

而Minnie 則演繹夾克與格紋洋裝的吸睛搭配，在率性與清新之間遊走，也放送出可愛的臉頰愛心，一舉一動都讓人十分著迷，讓人更期待她們的看秀造型。由Miuccia Prada 設計的 Miu Miu 2025 秋冬時裝秀，即將於 3 月11 日 (星期二) 台灣時間晚上 9:00 於巴黎登場。

▲▼ 蔡依林、林志玲 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 蔡依林、林志玲 。（圖／翻攝自IG）

▲ 蔡依林換上極繁美學花卉短洋裝俏麗現身 。（圖／品牌提供）

巴黎時裝周上話題不斷，Jolin蔡依林作為VALENTINO代言人親自飛往巴黎欣賞新季發表，而令人驚喜的嘉賓還有「第一名模」林志玲，兩人作為「台灣代表」在頭排觀秀，皆以2025早秋系列的復古美學新造型現身，同框美照也引發廣大網友討論。蔡依林此次換上極繁美學花卉短洋裝俏麗現身，以絕美印花綻放在裙身，配上優雅的荷葉邊袖口以及橘色絲襪營造亮點。此外她還戴上了綠色頭巾，與一頭浪漫的波浪捲髮，加持出巨星風采，特別是手中的貓咪造型包款也很搶鏡，完美演繹品牌格調。

關鍵字：

巴黎時裝周, MiuMiu, 張員瑛, Minnie, Ella

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

夏宇童新婚「又有熱戀的感覺」　照喊孫協志「欸」曝生子計畫

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台！結束清倉2折　台灣官網已消失

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台！結束清倉2折　台灣官網已消失

「自我感覺良好」星座Top 5　射手覺得別人不如自己、天秤非常雙標

「自我感覺良好」星座Top 5　射手覺得別人不如自己、天秤非常雙標

曾被說像阿凡達！章若楠認「減重+微調」　《難哄》美出新高度

曾被說像阿凡達！章若楠認「減重+微調」　《難哄》美出新高度

貝克漢拎77萬愛馬仕包旅行　夫婦倆都是凱莉包擁護者 「精品包的盡頭是Longchamp」引爆熱議　Le Pliage Xtra便當袋、Le Roseau水桶包必須收 網傳南港LaLaport 3／13試營運　三井不動產回應了 從「怎麼起床」判斷另一半性格　會賴床表示超細心？ WBCQ中華隊應援啦啦隊被譽最強陣容　林襄、峮峮5位人氣女神私服也好看 5個步驟教你做好「斷捨離」　養成一進一出的習慣很重要 GD個人應援手燈「小雛菊花盆」設計好欠買　價格親民鐵粉準備開搶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面