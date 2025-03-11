張員瑛露長腿「愛心瀏海」藏亮點！16歲Ella變Miu Miu女孩機場時尚美翻

記者鮑璿安 ／綜合報導

巴黎時裝周即將步入尾聲，機場依舊能捕捉到藝人身影，Miu Miu 品牌大使張員瑛與(G)I-DLE 成員Minnie 、MEOVV 成員Ella都現身機場，即將出席 Miu Miu 2025秋冬時裝秀，這幾位「Miu Miu Girl」的機場時尚更是頗具看點！





▲張員瑛身穿2025春夏系列的棕色夾克搭配半裙優雅現身，髮型上也延續唯美氣質，以波浪捲髮和「愛心瀏海」成為亮點 。（圖／品牌提供）





▲新生代的MEOVV 成員Ella也非常吸睛 。（圖／品牌提供）

張員瑛身穿2025春夏系列的棕色夾克搭配半裙優雅現身，髮型上也延續唯美氣質，以波浪捲髮和「愛心瀏海」成為亮點，她也不斷與鏡頭揮手比心，盡顯甜美風範。而新生代年僅16歲的MEOVV 成員Ella也非常吸睛，她以童星身分出道就被譽為是「小Jennie」，這次即將獻出首次巴黎時裝周看秀體驗，Ella換上翻領格紋Polo衫詮釋出標誌性的學院風，搭配長襪以及樂福鞋十分童趣，此外也不忘拎上撞色的Beau皮革肩背包，散發可愛稚氣。





▲Minnie 則演繹夾克與格紋洋裝的吸睛搭配 。（圖／品牌提供）

而Minnie 則演繹夾克與格紋洋裝的吸睛搭配，在率性與清新之間遊走，也放送出可愛的臉頰愛心，一舉一動都讓人十分著迷，讓人更期待她們的看秀造型。由Miuccia Prada 設計的 Miu Miu 2025 秋冬時裝秀，即將於 3 月11 日 (星期二) 台灣時間晚上 9:00 於巴黎登場。





▲ 蔡依林換上極繁美學花卉短洋裝俏麗現身 。（圖／品牌提供）

巴黎時裝周上話題不斷，Jolin蔡依林作為VALENTINO代言人親自飛往巴黎欣賞新季發表，而令人驚喜的嘉賓還有「第一名模」林志玲，兩人作為「台灣代表」在頭排觀秀，皆以2025早秋系列的復古美學新造型現身，同框美照也引發廣大網友討論。蔡依林此次換上極繁美學花卉短洋裝俏麗現身，以絕美印花綻放在裙身，配上優雅的荷葉邊袖口以及橘色絲襪營造亮點。此外她還戴上了綠色頭巾，與一頭浪漫的波浪捲髮，加持出巨星風采，特別是手中的貓咪造型包款也很搶鏡，完美演繹品牌格調。