白敬亭從《難哄》到現實生活　穿搭與演技同樣迷人、私服男友感拉滿

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

白敬亭因出演電視劇《難哄》人氣飆升，演技上獲得更多關注，不僅如此，白敬亭私下衣品更是時常成為熱議話題！

從《我們的新時代》到近期討論度極高的《難哄》，白敬亭演技深受觀眾喜愛，《難哄》戲裡的飾演「桑延」的甜寵形象，更讓白敬亭人氣爆棚，然而，戲外他的衣品也是粉絲們不能錯過的話題，他的穿搭風格看似隨意，實則處處都是細節，堪稱「男友穿搭範本」，一起來看他的穿搭秘笈吧！

白敬亭穿搭風格

白敬亭剛出道時，身材偏瘦且沒有太多肌肉，隨著進入更多影視作品的拍攝，並且逐步塑造不同的角色形象，白敬亭的體型逐漸變得更加健壯且有線條。像這套穿搭以全黑為主，貼身的黑色T-Shirt使白敬亭身型輪廓更鮮明，簡單的搭配任何人都能做到，雖然我們一般人難以擁有白敬亭的顏值和183公分高挑身材，但也能向他學習，運用腕錶、手鍊、皮帶等細節，為整體造型增加層次。

白敬亭的穿搭不會刻意追求浮誇，黑灰色毛衣外套搭配黑色內搭，整體色調低調沉穩，窄框墨鏡則營造出一絲神秘與時髦感，打造從裡至外的內斂氣質可以說是白敬亭的強項。

白敬亭於2021年創立個人品牌「Goodbai」，能夠時常在他的私服裡看到Goodbai的身影，這套造型展現輕鬆的街頭風格，灰色Goodbai連帽衛衣上的彩色字母點綴，很有活潑氣息，同時又保持低調的時尚態度。黑色寬褲流暢的輪廓，把他落落的大長腿展露無遺，搭配棒球帽與皮靴，更進一步強化休閒街頭風格的完整度。

而白敬亭的休閒穿搭公式也值得參考，條紋襯衫與淺藍刷色牛仔褲，組合出清新少年感氛圍，腳上則是Goodbai休閒鞋，Logo顏色與褲子對應到，讓整體造型舒服又兼具時髦巧思。

稱職老闆與代言人非白敬亭莫屬，他身穿Goodbai灰色休閒套裝，透過微寬鬆的剪裁搭配，輕鬆營造「隨便穿都很帥」的氛圍。

這套穿搭融合了美式復古與現代休閒感，微喇叭牛仔褲讓比例顯得修長，帶有70年代復古風格，以皮鞋取代球鞋，則讓整體穿搭具有紳士氛圍，巧妙取得休閒與正式間的平和。看著喜歡潮流並多方嘗試的白敬亭，一不小心就會掉進他的魅力之中。

從街頭到戶外，白敬亭示範Salomon的百變魅力



白敬亭對Salomon的熱愛讓他在近期成為品牌代言人，無論是私服穿搭還是機場造型，他總能巧妙地將Salomon融合到日常穿搭中，展現獨特的潮流態度，一起來看白敬亭怎麼搭。

Salomon S/LAB PHANTASM 2

Salomon S/LAB PHANTASM 2 是一款專為競速跑步設計的高性能輕量級跑鞋，平時簡單的黑白休閒穿搭，再搭上腳上一抹紅的Salomon S/LAB PHANTASM 2就很完美，根本不需動腦！

Salomon 灰綠X-ALP LTR

不管是疊穿還是簡單搭配都有自己想法的白敬亭，以最熟悉的All-Black穿搭，來襯托腳上Salomon灰綠X-ALP LTR作為整身的亮點。

Salomon WT-Wings 2

白敬亭以簡單的連帽衣，運動短褲展現長腿優勢，鞋款則選擇Salomon WT-Wings 2，擁有穩定性、舒適性和防水功能，將能夠上山下海的高機能性球鞋，融入日常休閒的穿搭裡。

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