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日星巴克話題飲品！喝一半變口味「春空咖啡星冰樂」戳破草莓球有驚喜

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記者鮑璿安／綜合報導

日本星巴克又有話題飲品誕生了，這次帶來「春空牛奶咖啡」Frappuccino，是史上第一杯會變味道的飲料，藏有草莓球在杯底，戳破就可以喝到草莓牛奶咖啡口味，讓人迫不及待想要試試看了。

▲▼ 日本星巴克 。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲▼ 日本星巴克 。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲日本星巴克又有話題飲品誕生了，這次帶來「春空牛奶咖啡」Frappuccino，是史上第一杯會變味道的飲料 。（圖／翻攝自星巴克官網）

這次在3月12日登場的新品春空牛奶咖啡星冰樂（春空 ミルクコーヒー フラペチーノ），是以春日天空為靈感打造的飲品，而基底則是大家都喜歡的牛奶咖啡，運用牛奶布丁進行混合，因此喝下去十分濃郁可口。

而這款飲品的驚喜還在後頭，杯底藏有一顆草莓球，其實是草莓醬以及些許的草莓果肉濃縮在裡頭，因此喝了幾口咖啡之後，就可以用吸管把底下的草莓球戳破攪拌，就能喝出草莓牛奶咖啡的多層次口味，可根據個人口味決定口感，簡直是隱藏版的話題飲品，非常適合春季時節來上一杯。

與此同時，日前日本麥當勞帶來這款「紐約起司蛋糕口味冰炫風」（マックフルーリー ニューヨークチーズケーキ），靈感來自濃郁可口的起司蛋糕，將綿密口感和奶香冰淇淋進行結合，而且一口吃下去，還有全麥餅乾的鬆脆口感，非常多層次。最後則淋上酸甜的莓果醬提味，營造甜而不膩的氣息，就像是吃下濃縮版的起司蛋糕，令人看了就流口水。

關鍵字：

星巴克, 新品, 春季, 牛奶, 咖啡

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