巴黎時裝周／ 張員瑛與16歲「小Jennie」比美！Miu Miu復古手提包新季更燒

記者鮑璿安／台北報導

Miu Miu成為當下炙手可熱的品牌，創意總監Miuccia Prada引領品牌發表2025 秋冬時裝秀，本季在耶納宮 (Palais d’Iéna)揭開序幕，以FEMININITIES「女性特質」為題，服裝對女性意義進行思考，將曲線內化隱藏成為全新潮流。Miu Miu秀場的頭排嘉賓一向是看點，這次邀請品牌大使張員瑛、(G)I-DLE成員Minnie以及被譽為「小Jennie」的Meovv 16歲成員Ella看秀，一行人演繹品牌甜美火辣的風格，短裙美腿齊發，狀態十分亮眼。

▲品牌大使張員瑛、(G)I-DLE成員Minnie以及女團Meovv 16歲成員Ella看秀 。（圖／品牌提供）

Miu Miu女孩在本季流露成熟女性的魅力，小女孩長大許多，寬大的大衣與多層次的緊身內搭形成差異對比，細節被藏在其中。整體散發出一股精緻的凌亂，例如滑落的不規則肩帶、腰間的褶皺，反映出穿著者與衣著的親密關係，女性特質的體現與曲線密不可分。當然，剪裁也遊走在幹練和童趣之間，領口處理上變得敞開、肩線圓潤許多，顏色亮麗的排扣套裝一一譜出輕快氛圍成為吸睛單品。當中融合了胸針、手鐲、項鍊、剪羊毛大衣與披肩等女性化的象徵，裝點出正裝氣息。

Miu Miu前幾季打造出不少爆款配件單品，本季依然在當家手提包廓形上持續進化，驚喜發現仿舊皮革材質的放大版口金包，捧在手中自帶鬆弛感，各種具有復古氣息的手提包和光澤感相呼應。模特兒也換上皮鞋與閃鑽長襪，打破傳統思維的同時令人眼前一亮。伸展台上也處處是驚喜，妮可基嫚女兒Sunday Rose、英國女星珍柏金Jane Birkin和法國名導演Jacques Doillon的三女兒Lou Doillon都成為走秀模特兒。

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▲Chloé 本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章，將波西米亞風格時髦變奏。（圖／品牌提供）

Chloé本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章 ，設計師並未抹去Chloé標誌性優雅波西米亞風格，而是選擇在歷史元素中強化並加入屬於自己的章節，她提及這個系列，「細膩展開 Chloé女子個性的延伸與她衣櫥的細節演繹。反映出我們的思緒與記憶如何塑造自我，以及生命各階段的情感如何流動於日常」。首套造型是明亮的印花短版外套，搭配上透視絲質長裙，呈現Chloé經典符碼，然而其中貫穿寬大腰帶，並點綴上搶眼的圓、方圖案金屬配件，注入一股個性叛逆的對比。