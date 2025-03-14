章若楠也是隱藏版女鞋頭！私服愛鞋NB、BV都是爆款　VANS蛇年聯名也入手

文／美人圈

憑藉話題陸劇《難哄》聲量狂飆的章若楠舉手投足都成為粉絲焦點，同樣的，她帶貨的單品也成為人人搶買的爆款！可別看章若楠穿搭仙氣滿點，事實上她可是位「隱藏版女鞋頭」，私服幾乎是球鞋不離腳。本篇就來盤點章若楠帶火的同款球鞋，平價到精品通通不放過，跟著女神的腳步買不會錯。

▲章若楠是隱藏版女鞋頭。（圖／微博@影視劇難哄、微博@章若楠official）

《難哄》章若楠同款球鞋：New Balance 1906A

韓妞熱烈追捧的New Balance 1906A同樣是章若楠的最愛，選用網眼鞋面配搭曲線裝飾片，解構式設計充滿前衛機能風，整體細節滿滿，男女穿都有型！

▲New Balance 1906A，NT$5,080。（圖／微博@章若楠official、New Balance）

《難哄》章若楠同款球鞋：adidas Originals GAZELLE BOLD 運動休閒鞋

小隻女孩想瞬間抽高，必收章若楠上腳的adidas Originals GAZELLE BOLD運動休閒鞋！高級麂皮鞋面搭配辨識度鋸齒狀三條紋、T-Toe鞋頭，三層設計為經典單品增添新意，還能有效增高，吸睛綠色與焦糖色大底撞出溫潤復古氣息，令人一眼就心動。

▲adidas Originals GAZELLE BOLD 運動休閒鞋，NT$4,090。（圖／微博@章若楠official、adidas Originals）

《難哄》章若楠同款球鞋：VANS x ZHANG QUAN 蛇年限定聯名系列 Knu Skool 滑板鞋

VANS在蛇年找來中國街頭服飾品牌Melting Sadness的創始人藝術家張權攜手打造夢幻聯名鞋！Knu Skool鞋款採用麂皮鞋面配以立體側邊條紋，大底融入波點設計，鞋墊上亦精心飾有聯名圖案，特別是珍珠裝飾排列點綴出的側邊條紋，呈現波點蛇形，致敬「貪吃蛇」遊戲，很值得收藏。

▲VANS x ZHANG QUAN 蛇年限定聯名系列 Knu Skool 滑板鞋，NT$3,680。（圖／微博@章若楠official、VANS）

《難哄》章若楠同款球鞋：adidas Originals Java

章若楠同款adidas Originals Java主打復古與現代潮流的結合，外型簡約百搭，卻蘊藏細膩的設計細節。這雙鞋以經典運動風格為靈感，搭配流線型鞋身與標誌性的三條紋設計，藍紅配色十分搶鏡，無論是日常穿搭還是街頭潮流造型，都能輕鬆駕馭。

▲adidas Originals Java。（圖／微博@章若楠official、adidas Originals）

《難哄》章若楠同款球鞋：Salomon XT-Quest 戶外越野鞋

熱愛戶外探險的Outdoor咖看過來，Salomon XT-Quest絕對是你的理想戰友！這雙越野鞋採用記憶泡沫等材料，高抓地大底＋強化支撐結構，不管是登山、越野跑還是城市通勤，都能輕鬆應對。而且設計超有質感，日常穿也超帥，難怪章若楠愛到包色處理。

▲Salomon XT-Quest 戶外越野鞋。（圖／微博@章若楠official、Salomon）

《難哄》章若楠同款球鞋：Bottega Veneta Orbit運動鞋

Bottega Veneta全新推出的Orbit運動鞋極具潮流感，流線的外型設計，巧妙搭配網狀織紋，呼應品牌經典編織元素。章若楠上腳的金屬銀配色很有未來氣息，其他像是韓國男團Seventeen徐明浩、陳庭妮、林柏宏也都有同款鞋，可見其超強魅力呀。

▲Bottega Veneta Orbit運動鞋，NT$33,200。（圖／微博@章若楠official、Bottega Veneta）

《難哄》章若楠同款球鞋：Acne Studios魔鬼氈運動鞋

Acne Studios這雙魔鬼氈運動鞋簡直是懶人福音！經典小白鞋輪廓，搭配三條魔鬼氈設計，穿脫超方便，還帶點俏皮復古感。鞋面選用高質感皮革，重點是鞋底厚度剛剛好，增高又不誇張，走路超舒適。

▲Acne Studios魔鬼氈運動鞋，NT$18,500。（圖／Acne Studios、微博@章若楠official）

《難哄》章若楠同款球鞋：New Balance 610v1

不難發現章若楠在選擇球鞋時都偏好中性一點的款式，好比這雙New Balance 610v1就很受到男生喜愛！設計以千禧年代越野跑鞋為靈感，採用高質感的皮革與網布材質，提供舒適透氣的穿著體驗。鞋底則配備耐磨橡膠大底，確保在各種地形上都有出色的抓地力。無論是日常穿搭還是戶外活動，610v1都能增添時尚感與實用性。

▲New Balance 610v1，NT$3,880。（圖／微博@章若楠、New Balance）

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