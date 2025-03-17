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日式吃到飽旭集進駐微風廣場6樓　規模達300坪今年第二季開幕

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▲微風廣場新餐飲,旭集,成真咖啡。（圖／業者提供）

▲微風廣場新餐飲旭集、成真咖啡將登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應東區商圈將有SOGO百貨打造的「Garden City」即將登場，橫向復興北路微風廣場也宣布引進多品牌，其中針對餐飲再強化，吸引更多目的客，饗賓集團旗下日式精緻吃到飽「旭集」也將進駐6樓，規模至少300坪，預計近年第二季開幕，將是該品牌繼A13、大葉高島屋之後第三間在台門市。

近期零售賣場話題多，今年台北就有2大購物中心即將登場，位於南港三井LaLaport購物中心即將在3／20正式開幕，而SOGO團隊主導的大巨蛋最快則將在年底見客，屆時東區商圈購物板塊也將推移，購物重點落在忠孝東路線型。

▲微風廣場,Dior。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微風廣場門神Dior將於近年三月撤出。（圖／記者蔡惠如攝）

位於復興北路上的微風廣場，從前年就開始進行因應改裝，包括引進SONY影廳以及打造展覽廳，還有更新美食街新增店中店等，經營目的性客層。隨著門神DIOR以及FENDI今年三月租約到期離開，近期也引進珠寶品牌TASAKI、重回台灣市場的義大利精品鞋Sergio Rossi，以及香檳品牌Angel champagne進駐一樓，此外包括Artifacts、Asport、Vivaia、babyMADISON等品牌也將開幕。

▲微風廣場新餐飲,旭集,成真咖啡。（圖／業者提供）

而近年吸客重點的餐飲，也讓日式吃到飽旭集進駐本館6樓整層，其營業空間約有300坪，預計在今年第二季開幕，此外台中審計新村起家的成真咖啡也將在微風廣場開新店，預計4月登場。

▲微風廣場新餐飲,旭集,成真咖啡。（圖／業者提供）

▲微風廣場成真咖啡將在4月開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

SOGO操刀的大巨蛋購物中心，其影城棟也預計將在年中登場，將規劃擁有大型露天平台的景觀餐廳，以及1樓的物販區域，而最巨大的主體B區也將在年底開幕，餐飲實力也相當堅強，包括由漢來美食打造的最高級吃到飽餐廳，還有米其林等級餐廳進駐。

關鍵字：

商圈, 購物中心, 餐飲, 品牌, 新開幕, 微風廣場, 旭集, SOGO

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