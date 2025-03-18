說流行／「比利時愛馬仕」招牌Brillant包變軟更輕盈！誕生半世紀優雅變革

記者鮑璿安／綜合報導

在製包工藝上擁有悠久歷史的比利時皮件品牌 Delvaux，旗下包袋Brillant猶如品牌代名詞一般，以簡約質感的廓形備受廣大時尚愛好者追捧。今年2025秋冬巴黎時裝周上，終於引領世人將視線聚焦到全新Brillant Tempo包款上，為標誌性包款注入更加輕盈魅力！





▲「比利時愛馬仕」Delvaux招牌Brillant包變軟更輕盈 。（圖／品牌提供）



1958年推出Brillant是Delvaux的標誌性手袋，其靈感來源於1958年布魯塞爾世博會上柯比意(Le Corbusier)精心設計的菲利普館(Pavillon Philips)，該手袋的設計蘊含高超的建築美學，與菲利普館同樣的超前精神，經歷半世紀依然不朽。由於精湛工藝和不過時的典雅設計，受到許多名人愛用，也讓品牌因此擁有「比利時愛馬仕」的美名。

最新的Delvaux Brillant系列Tempo手袋偏向更加柔軟輕盈的方向前行，續寫標誌性手袋的篇章，經典符碼元素自然是一個不少，小巧的D字吊牌、辨識度馬蹄型搭扣，配上戲劇性的包身線條，本身就是一件傳世藝術品。現今，加入對於現代女性多重場合和需求的使用考量，包款可以多種方式攜帶，同時備有可供斜揹的小型款式，也可用作優雅的手拿包。早在2019年，法國傳奇設計師加恩克羅納(Jean Colonna)與Delvaux便攜手推出L’XXL手袋，首次嘗試以更柔韌靈活的設計演繹Delvaux標誌性手袋， 6年後， Brillant系列Tempo手袋真正問世。

1958年藝術大師索爾斯坦伯格在世博會上創作了震撼人心的壁畫《The Americans》，橫跨數十載，品牌也將畫作帶到巴黎時裝周呈現，以壁畫中的三件作品作為亮點，且資助了修復工作，《Downtown - Big City》捕捉到了城市生活的脈搏，以及云云都市人的躍動活力；《Cocktail Party》、《Main Street - Small Town》帶大家深入美國文化，見證時尚與藝術的緊密結合。

同時，BOTTEGA VENETA 最新的2025春夏系列CIAO CIAO 體現了前任創意總監Matthieu Blazy的設計精華之處，並傳遞著義大利根源的奢華美學，運用 Intrecciato 編織工藝與金屬繩結元素，黃銅扭結使其看起來更加極簡耐看，命名上也擁有「你好」與「再見」的雙重寓意，伴隨大家走過愉悅時刻。





▲BOTTEGA VENETA 2025春夏系列CIAO CIAO 。（圖／品牌提供）