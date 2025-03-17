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LOEWE設計師Jonathan Anderson離任！感性長文謝謝消費者、按讚的網友

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記者林明瑋／綜合報導

果不其然，在傳言沸沸揚揚，以及不斷地回顧過往作品之後，Jonathan Anderson宣布卸下LOEWE創意總監職務，離開待了11年的品牌，他在個人IG上寫下長篇感言，除了提及與LOEWE情份，甚至感謝了顧客、網友，他表示：「感謝那些出現在活動中、撰寫文章、購買產品或只是按讚的人，你們你們讓這一切成為可能。」充滿真性情。

▲loewe 。（圖／翻攝IG）

▲Jonathan Anderson宣布離開待了11年的LOEWE。（圖／翻攝jonathan.anderson IG）

Jonathan Anderson離別感言的第一句便是：「11年前，我得到了最不可思議的機會：在一個已有179年歷史的故事中撰寫一章。」接著表示：「我很幸運能被充滿想像力、技能、毅力和足智多謀的人們包圍，他們總能找到方法，對我所有狂野的雄心壯志說『是』。」設計師與品牌必須契合，LOEWE與Jonathan Anderson是很好的例子。

北愛爾蘭出生的Jonathan Anderson在2013年加入LOEWE，當時他不到30歲，扛下西班牙老牌，顏值與才華都是討論焦點，Jonathan Anderson不負眾望，從第一季作品就展露了實驗性與藝術性，為他筆下的LOEWE立下雛型，Puzzle包成為經典，可愛的大象包和手機殼、與宮崎駿的《龍貓》、《霍爾的移動城堡》、《神隱少女》聯名、每年的LOEWE Paula’s Ibiza系列等等，都令人印象深刻，與工藝的深刻連結，更是他任內的一大亮點。

▲loewe 。（圖／翻攝IG）

▲LOEWE Puzzle包是Jonathan Anderson打造的經典。

Jonathan Anderson表示，從進入LOEWE的第一天，就想創建一個文化品牌，在聲明中說道：「我最自豪的成就之一是創立了工藝獎，給予瀕臨消失的工藝、年輕創作者、古老技藝的大師、創新想法一個平台，讓他們被看見，感謝基金會團隊、評審團和專家小組的時間和奉獻。」

近期Jonathan Anderson將離開LOEWE的消息不斷傳出，也一直有端倪，例如剛落幕的2025秋冬巴黎時裝周沒有走秀，改以靜態展示發佈新系列，約1周前Jonathan Anderson發佈了一支回顧影片，剪輯了他第一季到現在的LOEWE作品，滿滿的離別意味，如今獲得證實，他吐露心情：「人們說所有美好的事物都會結束，但我不同意。雖然我的章節即將結束，但LOEWE的故事將繼續下去，我會驕傲地看著。」LOEWE會繼續另一步棋，而他個人的下一步會不會如傳聞走進DIOR？令人非常期待。

關鍵字：

LOEWE, Jonathan Anderson

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