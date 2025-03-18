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清爽又養膚！高防曬係數首選　一抹化水超上癮

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

一年四季都有紫外線，但是夏季更明顯讓人感受到強烈，趁著還沒真正變熱之前，先加強日間的防護，可以讓肌膚狀態更水嫩潤澤，以下就分享多款具有保濕度同時又不會過於滋潤的單品。

＃BIO UP科美研 全效防護光采素顏霜，30g、售價2680元

▲BIO UP,科美研,東森自然美,曼秀雷敦,DR.CINK,保養,防曬,。（圖／品牌提供）

由護膚專家東森自然美所開發的BIO UP科美研系列，以親民的價格提供高配方的護膚單品，這款素顏霜擁有高防曬SPF50、PA++++的係數，內含法國薔薇輝石、希俄斯島水晶之淚及專利10X膠原回彈科技，一瓶即達到防曬保護和深層滋養功效，同時能修飾膚色、提升肌膚光澤感。

＃DR.CINK 禦黑極效防曬精華乳，50ml、售價990元

▲BIO UP,科美研,東森自然美,曼秀雷敦,DR.CINK,保養,防曬,。（圖／品牌提供）

這瓶海洋友善的防曬乳，質地非常清爽好推勻，使用起來不會出現明顯的泛白感，但是可以提亮膚色，打造出細膩水潤的膚質，不僅可以直接當作防曬霜使用，更能夠幫助後續妝容服貼，同時加強保濕成分，即使沒時間做保養程序，也能夠讓膚質具有保濕感。

＃曼秀雷敦 水潤肌超保濕水感防曬，110g、售價379元

▲BIO UP,科美研,東森自然美,曼秀雷敦,DR.CINK,保養,防曬,。（圖／品牌提供）

台灣天氣炎熱潮濕，厚重感的單品一向讓人難以接受，曼秀雷敦就推出水感防曬系列，3重玻尿酸保濕精華注入，雖然是防曬，但是推抹開的瞬間，就像是化妝水一樣在肌膚化開，同時無添加香料、色素、礦物油、Paraben防腐劑，肥皂即可輕鬆卸除，全身都可以用。

關鍵字：

BIO UP, 科美研, 東森自然美, 曼秀雷敦, DR.CINK, 保養, 防曬

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