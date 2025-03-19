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宋智雅曬Christian Louboutin芭蕾舞高跟鞋美翻！Prada三角標新款一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

時尚圈掀起的芭蕾美學Balletcore持續延燒，兼具百搭質感的芭蕾舞鞋仍是大家追逐的重點單品，2025春夏時節受到矚目的新款包括CHRISTIAN LOUBOUTIN最新的Cassia Lace Up，以高跟鞋廓形顛覆芭蕾舞鞋的想像，柔美緞帶勾勒腳型；而Prada也帶來各種材質的新款式，點綴上琺瑯三角形標誌，格外具有巧思。

▲▼ 芭蕾舞鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 芭蕾舞鞋 。（圖／品牌提供）

▲CHRISTIAN LOUBOUTIN最新的Cassia Lace Up芭蕾舞高跟鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 芭蕾舞鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 芭蕾舞鞋 。（圖／品牌提供）

▲《單身即地獄》韓星宋智雅、樂壇新生代女星Olivia Rodrigo 都上腳演繹。（圖／品牌提供）

CHRISTIAN LOUBOUTIN最新的Cassia Lace Up芭蕾舞高跟鞋，打破大家對於舞鞋的平底構想，運用縐緞鞋面與絲帶設計，融合方型鞋頭與品牌經典 Fetish 鞋跟的優雅弧線，展現現代與優雅的平衡。鞋子配有可綁繩帶，能夠靈活調整，締造出完美的合腳效果，同時亦增添了芭蕾舞鞋的浪漫氣息，當然標誌的紅色鞋底仍低調藏在腳底。而《單身即地獄》韓星宋智雅、樂壇新生代女星Olivia Rodrigo 都上腳演繹，以黑色、裸色2種色調詮釋夢幻又性感的張力。

▲▼ 芭蕾舞鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 芭蕾舞鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 芭蕾舞鞋 。（圖／品牌提供）

▲Prada 也在本季推出各式芭蕾舞平底鞋 。（圖／品牌提供）

Prada 也在本季推出各式芭蕾舞平底鞋，不論是以漆亮皮革、動物印花或是經典納帕皮革，都增添率性優雅格調，另外也有綴飾水鑽與鉚釘細節，皆輔以最具識別的琺瑯三角形標誌，圓潤的鞋楦剪裁搭配一體成型的橡膠鞋底，衝突的美感彰顯 Prada 的二元設計理念。本季，經典芭蕾舞平底鞋更以透氣網紗材質飾以雙繫帶細節重新演繹，除了增添一絲若隱若現的性感魅力外，輕盈透氣的設計更添鞋款的完美舒適性。

關鍵字：

芭蕾, 高跟鞋, Prada, CHRISTIAN LOUBOUTIN

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