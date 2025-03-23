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李帝勳《協商的技術》銀髮造型帥爆　自律習慣曝每天一定會吃蘋果

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40歲李帝勳每天一定會吃蘋果！韓劇《協商的技術》當談判專家「銀髮造型」帥爆

▲李帝勳。（圖／取自leejehoon_official IG）

圖文／CTWANT

李帝勳最近在韓劇《協商的技術》中飾演為拯救陷入危機的山人集團而來的談判專家，40歲的他依舊維持童顏以及好身材，這也全歸功於他平常非常自律，趕快來看看他都怎麼做？

李帝勳最近在韓劇《協商的技術》中飾演為拯救陷入危機的山人集團而來的談判專家，他擁有敏銳的洞察力和判斷力，擅長評估企業價值並推進收購與合併事宜，在併購界堪稱傳奇，素有「白蛇」之稱。一頭銀髮造型讓人移不開目光，搭配細框眼鏡看起來更精明又有氣勢。

40歲李帝勳每天一定會吃蘋果！韓劇《協商的技術》當談判專家「銀髮造型」帥爆

▲李帝勳銀髮造型。（圖／取自leejehoon_official IG）

李帝勳2009年拍攝同志短片《只是朋友？》開始被關注，而後出演獨立電影《那一夜，青春褪色》和戰爭片《高地戰》，展示其出眾的表演才華，後因為《初戀築夢101》、《Signal》、《模範計程車》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》更讓事業攀上最高峰。李帝勳不僅演技精湛，童顏外貌也十分受到女性觀眾喜愛，趕快來看看他的自律、健身習慣都有哪些吧！

《協商的技術》李帝勳自律習慣：每天運動90分鐘

李帝勳到惠利的YT頻道中分享自己保持狀態的小秘訣，其中一項就是早上起床很睏也會趕快換上運動裝開始拉筋熱身，接著就先跑跑步機30分鐘至1小時來開啟一天，因為真的太忙了所以只能把握早上起床的時間趕快運動。

40歲李帝勳每天一定會吃蘋果！韓劇《協商的技術》當談判專家「銀髮造型」帥爆

▲李帝勳會把握早上起床時間運動。（圖／取自leejehoon_official IG）

《協商的技術》李帝勳自律習慣：平時大多吃蛋白質為主的食物

自律狂人的李帝勳說如果工作是凌晨四點，他就會在前一天額外增加運動量，或者在工作空檔徒手健身，比如做伏地挺身。如果戲劇是要露身材的那就會加強重量訓練的鍛煉時間，平時也只吃以蛋白質的食物為主。

40歲李帝勳每天一定會吃蘋果！韓劇《協商的技術》當談判專家「銀髮造型」帥爆

▲李帝勳會在工作空檔徒手健身。（圖／取自leejehoon_official IG）

《協商的技術》李帝勳自律習慣：重視蔬果攝取

李帝勳還與惠利分享每天早上運動後一定會吃一個蘋果，平時有空也會在家裡「自製番茄胡蘿蔔汁」並隨身攜帶出門，他的健康蔬果汁比例就是番茄80%＋胡蘿蔔20%，而且一定不會加糖。李帝勳照片滿滿的少年感真的太厲害啦！

40歲李帝勳每天一定會吃蘋果！韓劇《協商的技術》當談判專家「銀髮造型」帥爆

▲李帝勳每天早上運動後一定會吃蘋果。（圖／取自leejehoon_official IG）

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關鍵字：

周刊王, 李帝勳, 韓劇, 協商的技術

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