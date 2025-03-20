「一站購足」掀話題 ！Maison KOSÉ首家海外店落腳南港LaLaport

▲南港LaLaport開設首家 Maison KOSÉ海外店。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

LaLaport 南港店今（20日）開幕，現場擠滿人潮，各入駐品牌皆是亮點，其中日系美妝KOSE也祭出首家Maison KOSÉ海外店，集結高絲各品牌包括KOSE、雪肌精、黛珂等，讓你一站購足，也貼心設有護膚、彩妝體驗區、拍照玩樂區等，將日本原裝店面完美複製來台。

▲拍照玩樂區很符合年輕消費者的需求。

南港LaLaport 為繼日本Maison KOSÉ銀座店及Maison KOSÉ HARAKADO店的海外Maison KOSÉ首櫃，延續HARAKADO店的風格，空間分為四大區，分別為彩妝體驗區、護膚體驗區/肌膚導航儀體驗區、品牌體驗區、拍照玩樂區。

其中品牌體驗區，一次囊括KOSE、雪肌精、INFINITY、DECORTE、ADDICTION、VISEE、NAIL HOLIC等，讓你一站就能購足，開架、專櫃品牌、保養和彩妝都能充分體驗，帶給你實際感受。

集結服飾、雜貨、傢俱、餐飲於一體的niko and ，全台第14間實體門市店也落腳南港LaLaport，南港LaLaport店睽違多年再度引入niko and ... COFFEE外帶限定店，讓大家在購物之餘，也能輕鬆外帶美味飲品。

▲限定推出的三款春季抹茶飲品。

為歡慶咖啡2號店的進駐，也特別攜手京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」推出三款春季風味聯名限定飲品，另外，日本知名插畫家松本セイジ（Seiji Matsumoto）筆下超人氣角色 「老鼠ANDY」海外限定聯名系列也將同步登場。

▲老鼠ANDY 收納袋，1,240元。