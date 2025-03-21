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《難哄》章若楠初戀顏爆紅！「原生眉」是重點　畫法公開有感修飾臉型

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文／美人圈

近期眉毛趨勢中「原生感」是重點，不僅保留原生毛流，將眉色稍微弱化、不過淡，可以更突出五官、立體輪廓，觀察《難哄》章若楠「清純初戀顏」，她的原生眉型就是很標準的範本了，這次一起看看她的原生眉型畫法，快學起來吧！

《難哄》章若楠「清純初戀顏」爆紅！原生感眉型是重點

近期熱播陸劇《難哄》中，女主角章若楠標準的「清純初戀顏」爆紅，其中原生感眉型是很大的關鍵，不僅保留眉毛原生毛流感，而且加大眉型弧度與粗度，讓眉型加長、同時也更柔和，俐落的眉型不僅凸顯五官，也讓臉型更精緻立體了。

▲眉型 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲眉型 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲《難哄》章若楠清純初戀顏爆紅。（圖／微博@影視劇難哄）

這種偏長、自然弧度的眉型也可以很好的增加溫柔、大氣的感覺，延伸的眉尾線條對於修飾臉寬來說也很有感！同樣，仔細看趙露思的眉型，也是透過「加長眉型」來起到修飾五官臉型的效果，整個人變得更加精緻、五官也更高級。

▲眉型 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲趙露思也是透過加長眉型起到修飾五官臉型的效果。（圖／小紅書@趙露思）

《難哄》章若楠「原生眉」畫法1：染眉膏或遮瑕先弱化眉色

眉毛顏色太深會顯得生硬、不自然，因此畫眉第一步先「淡化眉色」很重要，淡化眉色可以很好的模糊眉型。畫眉毛前，先用染眉膏輕輕刷過眉毛，順著毛流刷在眉毛上弱化眉毛存在感，深棕或黑髮等深髮色建議選擇偏「灰棕調」的染眉膏來淡化眉色，髮色偏淺或有漂髮的話，建議選擇偏「淺金色」的眉色，如果眉毛本身顏色就偏淡的話，也可以用小眼影刷沾取些「淺棕色」的霧面眼影或修容粉，輕輕掃過眉毛邊緣，淡化眉毛顏色效果更自然。

▲眉型 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲畫眉第一步先淡化眉色。（圖／IG@benefitcosmeticskorea，下同）

濃眉淡化眉色技巧！用「遮瑕膏」淡化眉色

如果本身眉毛偏濃密的話，可以用螺旋眉刷沾取極為少量的遮瑕，順著毛流輕輕刷在眉毛上。注意螺旋眉刷沾取遮瑕只需要極少的量就好，先等遮瑕微微乾燥、再輕輕刷上眉毛，遮瑕會比較不容易結塊，後續畫眉毛時也要等遮瑕乾燥後才可以接著畫，避免遮瑕糊掉。

▲眉型 。（圖／翻攝自微博、IG）

《難哄》章若楠「原生眉」畫法2：眉筆填補眉型

根據原本眉型大致框架後，選一隻比原本眉毛還要淺的眉筆，先虛虛的畫在眉毛最空的位置，起到填補眉型的效果。要注意的是越往眉毛邊緣要畫得越輕也越淡，而且畫的方向要根據毛流方向去變化，這樣子可以營造出自然的毛流效果，完成這步驟後，也可以用螺旋眉刷再稍微暈染一下邊緣，會發現眉毛更加立體，而且有種自然的毛絨感。

▲眉型 。（圖／翻攝自微博、IG）

《難哄》章若楠「原生眉」畫法3：延伸眉尾，視覺上縮窄臉寬

想要更有修飾臉型的效果，可以再用眉筆延伸眉尾，將眉尾稍微延長可以縮小臉部外緣的留白，顯得五官更加集中，同時顯臉小、也有減齡顯嫩的效果。完成這步驟後，也可以在用螺旋眉刷稍微暈染一下邊緣，會發現眉毛顏色在視覺上真的明顯淡化，而且眉毛邊緣也很自然。

▲眉型 。（圖／翻攝自微博、IG）

《難哄》章若楠「原生眉」畫法4：眉膠梳整毛流感

將眉毛底色淡化、填補空隙後，接下來要加強毛流感，比起可能會讓眉色變深的染眉膏，畫完眉型後，推薦用「透明眉膠」輕輕梳整眉毛毛流，輔助固定眉毛毛流感，讓眉毛毛流更加乾淨俐落。透明眉膠可以先用衛生紙擦過、確保附著量不會太多，接著眉頭輕輕往上、眉中約斜上45度、眉尾則順著往下，眉毛毛流感會更加立體。

▲眉型 。（圖／翻攝自微博、IG）

《難哄》章若楠「原生眉」畫法5：最後用眉粉加強眉型

最後，就是在稍微用眉粉加強一下眉型，讓整體眉型更加清晰。眉粉選擇上注意顏色不要太深、與眉毛底色相當即可，一樣輕輕在毛流空隙處畫出線條、讓眉型更立體，不僅相當減齡顯嫩、同時也可以修飾凸顯臉部輪廓，如果不喜歡那種毛絨感的眉型的話、這一步驟也可以省略！

▲眉型 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲最後一步用眉粉加強一下眉型。（圖／IG@kirsh_blending）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 難哄, 章若楠, 眉型, 原生眉

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