白敬亭是潮男代表還是潮牌主理人　私服穿搭6大技巧擄獲女孩心

文／美人圈

大熱陸劇《難哄》裡的男主角桑延霸氣又帶點憂鬱氣息，甚至被劇迷們稱作「人間妄想」，因爲太完美到近乎不切實際！意外的是，飾演這角色的白敬亭私服穿搭完全與劇中桑延不同，不僅是個潮男代表，還擁有潮牌主理人的身份，穿搭風格相當百變。本篇就帶大家一探白敬亭私服穿搭技巧，即便沒有桑延男神級顏值，靠穿搭也可以擄獲難哄女友的心，趕緊下滑抄筆記呀。

▲白敬亭飾演《難哄》男主角桑延。（圖／微博@影視劇難哄）

▲白敬亭與設計師好友官喆一同創立潮流時裝品牌「GOODBAI」！白敬亭私下也經常為品牌帶貨，上身各種衣服和配件、球鞋。（圖／微博@白敬亭，下同）

▲白敬亭私服經常上身Supreme、PALACE等潮牌，絕佳好品味就連LV都認證，力捧他擔任品牌大使！

《難哄》白敬亭私服穿搭技巧1：同色系穿搭視覺顯高顯瘦，比例更完美

白敬亭私服經常以同色系搭配出鏡，不僅讓整體穿搭更具延伸感，不會有色塊切割身形的問題，還能讓整個人看起來更修長、比例更好。除了透過大地色或黑白灰這類經典色系去呈現乾淨俐落的氛圍，也可以選擇深淺變化、不同材質的單品，就能展現層次感。像白敬亭直接以整套牛仔套裝內搭白T就讓穿搭看起來時髦又有質感，顯瘦又顯高！

《難哄》白敬亭私服穿搭技巧2：擅用皮帶&紮衣服技巧

你有沒有發現，白敬亭明明穿得很簡單，但整體造型就是比別人時髦？其實，擅用皮帶＆紮衣服技巧就能讓穿搭瞬間升級！不管是想拉長比例、增加層次，還是讓造型更俐落，這兩招都是男生必學的超實用時尚小心機。白敬亭平時會加上一條皮帶做點綴，馬上讓腰線更明顯，營造「胸以下都是腿」的視覺效果，讓原本身高183公分的他氣場再升級。

倘若身邊恰好沒有皮帶，紮衣服也是凸顯比例的好方法！像白敬亭把T恤紮進牛仔褲裡，腰線立刻上升，讓腿看起來更長，整體比例更修長！這招對小個子男孩特別友好。

《難哄》白敬亭私服穿搭技巧3：配件是畫龍點睛的關鍵

一套完美穿搭，除了衣服選得好，配件更是畫龍點睛的關鍵！白敬亭平時喜歡在造型中融入項鍊、帽子、墨鏡、頭巾等，這些小細節都能讓整體造型更完整，也會讓個人風格更加強烈。切記避免一次配太多，選擇1~2個主角配件即可，否則一不小心就會模糊焦點，還給人下手過猛的錯覺！

《難哄》白敬亭私服穿搭技巧4：上下身呼應

有時候穿搭不對勁，可能就是上下身「風格不搭」。透過顏色、材質或細節的呼應，能讓整體造型更協調，看起來乾淨俐落又有質感！像白敬亭身穿黃色T恤就會以同色系Crocs洞洞鞋呼應，或是紫色老帽配上紫色球鞋，用相近色系來統一風格，造型會變得格外順眼。

▲鞋子顏色呼應上衣可以讓身形更流暢，不會有「頭重腳輕」的違和感！

《難哄》白敬亭私服穿搭技巧5：襯衫疊穿造型豐富度Up

想不到尋常襯衫竟然可以被白敬亭玩出多種造型！比起單穿襯衫，疊加不同單品能讓造型更有深度，不會顯得單調。例如：襯衫＋衛衣 ，襯衫＋白T＋外套簡單幾件單品，就能穿出豐富的層次感。此外，也可以學白敬亭把襯衫綁在腰間上，也有助於修飾腰線，讓造型更有重點。

《難哄》白敬亭私服穿搭技巧6：T恤合身不緊身

T恤太緊會顯得拘束，太寬又容易顯得邋遢，選對版型才能展現最完美的穿搭效果。合身T恤的精髓就在於剛剛好貼合身體、但不會過於緊繃。這樣的版型可以讓整體比例更完美，既不會過度強調身材缺點，又能修飾線條，穿出隨性又俐落的感覺！

▲合身T恤袖長約在二頭肌中間，適度修飾手臂線條。肩線剛好落在肩膀處，不會太寬或太窄！



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