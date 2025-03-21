南港LaLaport第二天上百人等開門　排1小時進LOPIA、1.5小時吃林聰明都甘願

▲南港LaLaport開幕第二天，早上11點前已有超過百人排隊等入場。（圖 / 記者林明瑋攝）

記者林明瑋／台北報導

南港LaLaport開幕第二天繼續吸引眾多消費者搶逛，上午11點營業前已有超過百人等在門口準備衝進櫃位，B1美食街是大熱門，不到10分鐘鰻鰻Express已有人潮，林聰明沙鍋魚頭更是大排長龍，平均約需1.5小時才能吃到，另一頭的日本超市LOPIA也是人氣王，特價的和牛貨量充足，店內人員表示：「每天都會有1-2頭牛的貨量。」不用擔心買不到。

▲南港LaLaPort開幕第二天，林聰明沙鍋魚頭的排隊人龍。（圖 / 記者林明瑋攝）

佔地進5萬坪、商場涵蓋B1至6樓的南港LaLaport空間寬闊，因此雖然入場人數眾多，但除了話題店必須排隊等待，多數區域都能輕鬆舒適地享受逛街樂趣。哈利波特專賣店需要預約，有哈利波特迷一早就穿著巫師袍準備入場，很有氣氛。

▲南港LaLaport內的哈利波特專賣店，需預約才能入場。（圖 / 記者林敬旻攝）

館內美食眾多，其中3個樓層有一半都是餐飲，除了嚐鮮民眾，由於靠近南港軟體園區、南港展覽館，因此也吸引不少附近的上班族。B1美食街的林聰明沙鍋魚頭是嘉義名店首度麾軍北上，成了超級熱門店，開始營業不到5分鐘已有超過50人排隊，且隊伍持續變長，店家估計要等超過1.5小時才能吃到，但仍不減饕客想大啖美食的心意。

▲鰻魚飯名店鰻鰻Express。（圖 / 記者林明瑋攝）

日本LOPIA登台後一直很受歡迎，已有台中、桃園、新莊、中和等多個據點，在南港LaLaport開店持續高人氣，昨（3/20）特價兩盒500元的草莓已搶購一空，工作人員透露：「原本特價期間是3/20至3/23，但昨天已經把4天的量都賣光了。」許多人的另一個目標是和牛，貨量充足，特價也會持續。開店不到5分鐘LOPIA也出現人龍，為了維持動線及購物的流暢，店內約維持500名顧客，因此需耐心等候入場，平均排隊接近1小時，準備前往的人可以先估算時間。

▲LOPIA的和牛很受歡迎。（圖 / 記者林敬旻攝）