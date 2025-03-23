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超夢幻「蜜桃牛奶」蜜粉絕對要收！零粉感、極控油底妝整天完美

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

台灣天氣溫度慢慢變熱，對於底妝的要求，透過散粉做最後加強，可以延續底妝的持久度，同時也可以避免出油過於誇張，近期也有不少粉質細膩的新品，可以打造自然又不卡粉的質感美肌。

＃BOBBI BROWN 大理石粉嫩蜜粉餅，10g、售價1900元

BOBBI BROWN,ORBIS,PONY EFFECT,粉餅,彩妝,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

BOBBI BROWN的「五花肉高光」可以說是風靡全球的絕美單品，最近更是推出全新大理石粉嫩蜜粉餅，以蜜桃牛奶般的兩色自然混合，超細膩粉質輕刷上臉完全沒有粉感，更厲害的是裡面淡淡的光澤能讓肌膚澎潤不顯毛孔，悄悄提亮好氣色宛如內建反光板，同時一整天長效控油。

＃ORBIS 芯生悠亮妍輕粉餅，9g、售價750元

BOBBI BROWN,ORBIS,PONY EFFECT,粉餅,彩妝,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以美的舒適圈為宗旨，ORBIS推出獨特的「放鬆系美肌輕粉餅」，讓一週總有幾天不想化妝、但是又想要膚色均勻少瑕疵的女孩，可以快速上手使用，不需要妝前乳、後續直接洗面乳清潔就可以完美卸除的芯生悠亮妍輕粉餅誕生，同時透過比玻尿酸強5倍的保濕成分水前寺藍藻多醣添加，搭配羽毛型空氣感粉體，輕鬆就能創造自然原生裸肌。

＃PONY EFFECT 無重力裸肌蜜粉餅，10g、售價1200元

BOBBI BROWN,ORBIS,PONY EFFECT,粉餅,彩妝,底妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

討厭肌膚油光同時又不想有厚粉感，韓系人氣彩妝PONY EFFECT上市全新無重力裸肌蜜粉餅透明粉體輕拍只帶走油光，完全沒有厚重感，特殊濕式低溫烘焙製程，讓粉體可以更細緻、服貼，完全不會有乾紋卡粉，更搭配高嶺土成分，一拍打造肌膚吸遊網，創造整天持久妝容不斷電。

關鍵字：

BOBBI BROWN, ORBIS, PONY EFFECT, 粉餅, 彩妝, 底妝

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