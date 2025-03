《難哄》章若楠同款小白鞋進化！AUTRY夢幻新色、與台藝術家打造小花吊飾

記者鮑璿安/綜合報導

美式復古球鞋品牌 AUTRY 以時髦休閒廓形而走紅,不光韓團BLACKPINK成員上腳,連近期熱播夯劇《難哄》女主角章若楠所飾演的「溫以凡」也穿上同款小白鞋,讓單品詢問度提升。而最近電商品牌THE SPAACE 攜手知名藝術家 Abei,為AUTRY 打造全新企劃「Autry is for every occasion」,讓鞋款呈現童趣魅力。





▲美式復古球鞋品牌 AUTRY 以時髦休閒廓形而走紅,《難哄》章若楠在劇中上腳 。(圖/品牌提供)





▲以「Autry is for every occasion」為主題推出專屬限定鞋款,帶來兩款全新配色 。(圖/品牌提供)

Abei 將美式斑駁的海報作為創作發想的靈感來源,透過一對時尚情侶的生活日常呈現 AUTRY 的多變魅力,連米克斯也被這雙充滿復古韻味的鞋款深深吸引,而情侶牽著愛犬,踏著 AUTRY 在城市街頭漫步,步入生活的溫暖時刻。同時以「Autry is for every occasion」為主題推出專屬限定鞋款,帶來兩款全新配色,櫻花粉以及水藍色的迷人色調,亦特別推出限量版小花吊飾,體現Abei的標誌性插畫理念。





▲亦特別推出限量版小花吊飾,體現Abei的標誌性插畫理念 。(圖/品牌提供)

▲Medalist Platform 厚底休閒鞋、Medalist 皮革穆勒鞋 。(圖/品牌提供)

除了基礎款的球鞋之外,這次還有適合嬌小女孩的Medalist Platform 厚底休閒鞋,以及懶人一秒穿脫的Medalist 皮革穆勒鞋,都是相當受到矚目的變奏款式。





▲Onitsuka Tiger全新MEXICO 66™ TGRS鞋款在經典基礎上,融入了芭蕾舞鞋的優雅元素 。(圖/品牌提供)

同時,Onitsuka Tiger全新MEXICO 66™ TGRS鞋款在經典基礎上,融入了芭蕾舞鞋的優雅元素,側邊虎爪紋採用浪漫的皮革滾邊蕾絲設計,雙鞋帶細節也增添了優雅柔美的氛圍。鞋款後跟保留了標誌性的交叉設計與翻片,鞋底則保持穩定貼合度,使穿著更加輕盈舒適。全系列推出五款不同復古配色,其中包括三款撞色設計以及兩款經典單色,以繽紛柔和色系為主調,呈現出初春生氣蓬勃的氛圍。