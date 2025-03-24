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《難哄》章若楠同款小白鞋進化！AUTRY夢幻新色、與台藝術家打造小花吊飾

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記者鮑璿安／綜合報導

美式復古球鞋品牌 AUTRY 以時髦休閒廓形而走紅，不光韓團BLACKPINK成員上腳，連近期熱播夯劇《難哄》女主角章若楠所飾演的「溫以凡」也穿上同款小白鞋，讓單品詢問度提升。而最近電商品牌THE SPAACE 攜手知名藝術家 Abei，為AUTRY 打造全新企劃「Autry is for every occasion」，讓鞋款呈現童趣魅力。

▲▼ AUTRY 。（圖／品牌提供）

▲美式復古球鞋品牌 AUTRY 以時髦休閒廓形而走紅，《難哄》章若楠在劇中上腳 。（圖／品牌提供）

▲▼ AUTRY 。（圖／品牌提供）

▲▼ AUTRY 。（圖／品牌提供）

▲以「Autry is for every occasion」為主題推出專屬限定鞋款，帶來兩款全新配色 。（圖／品牌提供）

Abei 將美式斑駁的海報作為創作發想的靈感來源，透過一對時尚情侶的生活日常呈現 AUTRY 的多變魅力，連米克斯也被這雙充滿復古韻味的鞋款深深吸引，而情侶牽著愛犬，踏著 AUTRY 在城市街頭漫步，步入生活的溫暖時刻。同時以「Autry is for every occasion」為主題推出專屬限定鞋款，帶來兩款全新配色，櫻花粉以及水藍色的迷人色調，亦特別推出限量版小花吊飾，體現Abei的標誌性插畫理念。

▲▼ AUTRY 。（圖／品牌提供）

▲▼ AUTRY 。（圖／品牌提供）

▲亦特別推出限量版小花吊飾，體現Abei的標誌性插畫理念 。（圖／品牌提供）

▲▼ AUTRY 。（圖／品牌提供）

▲▼ AUTRY 。（圖／品牌提供）

▲Medalist Platform 厚底休閒鞋、Medalist 皮革穆勒鞋 。（圖／品牌提供）

除了基礎款的球鞋之外，這次還有適合嬌小女孩的Medalist Platform 厚底休閒鞋，以及懶人一秒穿脫的Medalist 皮革穆勒鞋，都是相當受到矚目的變奏款式。

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger全新MEXICO 66™ TGRS鞋款在經典基礎上，融入了芭蕾舞鞋的優雅元素 。（圖／品牌提供）

同時，Onitsuka Tiger全新MEXICO 66™ TGRS鞋款在經典基礎上，融入了芭蕾舞鞋的優雅元素，側邊虎爪紋採用浪漫的皮革滾邊蕾絲設計，雙鞋帶細節也增添了優雅柔美的氛圍。鞋款後跟保留了標誌性的交叉設計與翻片，鞋底則保持穩定貼合度，使穿著更加輕盈舒適。全系列推出五款不同復古配色，其中包括三款撞色設計以及兩款經典單色，以繽紛柔和色系為主調，呈現出初春生氣蓬勃的氛圍。

關鍵字：

難哄, 美式復古, 球鞋, AUTRY, 芭蕾

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