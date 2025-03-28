80%老化來自太陽光！3款防曬推薦　超夯冰晶藍一抹變身冷白皮

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

想要肌膚白皙、減緩老化嗎？那千萬不要只有夏天的時候擦防曬！太陽光可不只會讓你曬黑，曾有文獻研究指出，有80%的老化來自於太陽光。因此比起老化後花大錢美容，擦防曬才是CP值更高的抗老方式。尤其身在大多時候都陽光普照的台灣，防曬真的是必修的抗老課題。

▲曼秀雷敦 水潤柔光透亮飾底乳（冰晶藍），80g，369元。

水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露自上市以來，廣受消費者青睞，迅速成為熱銷明星產品，針對不同膚況校色需求，提供薰衣草紫、玫瑰粉、薄荷綠三款色選，完美修飾各種膚色問題，今年更與日本同步，全新推出夢幻新色「冰晶藍」，以透明感藍與光透白的完美比例，一抹修飾泛紅肌膚、同時柔焦亮白。

▲雅漾 極速控油防曬液SPF50，50ml，1,280元。

可防禦UVB、UVA以及藍光，有效預防曬黑與曬老 ，超寬頻極速清爽防曬液SPF50添加米萃取增加清爽感受，極速控油防曬液SPF50則是添加了P-REFINYL 毛孔緊緻精萃，防曬同時細緻毛孔、調理臉部油光，且通過實測，配方不易致粉刺，為油性粉刺肌的好夥伴。

▲東森自然美 物理性美白防曬乳SPF 30★★★（淡紫色），30ml，2,400元。

內含洋甘菊、蘆薈等多種植物成分，防護肌膚同時幫助減緩紫外線對肌膚傷害，採用物理性防曬，安全性高，不會滲透肌膚，抹在肌膚上水感好推勻，同時帶給肌膚亮白感受。